Influencerin tot im Wald gefunden: Wurde Stefanie P. erwürgt und verscharrt?

Graz (Österreich) - Tragische Wendung im Fall der vermissten Influencerin Stefanie P. (32) aus Österreich . Der Leichnam der blonden Beauty wurde in Slowenien gefunden, berichtet Krone . Die Polizei geht von einem Mord aus. Steffis Ex-Freund ist dringend tatverdächtig.

Influencerin Stefanie P. (32) verschwand nach einer Weihnachtsfeier. Ihr Leichnam wurde in Slowenien entdeckt. © Instagram/Screenshot/badgalfani

Nach einer Weihnachtsfeier hatte die 32-Jährige am Samstag ein Taxi nach Hause genommen, anschließend verlor sich ihre Spur.

Der 31 Jahre alte Ex-Freund wurde festgenommen. Er soll seine ehemalige Partnerin erwürgt, in einen Koffer gepackt und im Wald verscharrt haben.

Gegenüber den Behörden soll sich der Ex-Partner bereits geständig und kooperativ verhalten haben, nachdem er stundenlang verhört wurde.

Darüber hinaus sollen sein Bruder und sein Stiefvater ebenfalls verhaftet worden sein. Es besteht der Verdacht der Verdunkelungsgefahr.