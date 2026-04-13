Transgender-Influencerin nimmt 30 Kilo ab: So hat sie es geschafft

Bremen - Jolina Mennen (33) hat eine erstaunliche Wandlung hingelegt: Die Transgender-Influencerin drehte ihr Leben in den vergangenen anderthalb Jahren komplett auf Links - mit sichtbarem Erfolg.

Transgender-Influencerin Jolina Mennen (33) hat laut eigener Aussage in anderthalb Jahren 30 Kilo abgenommen. © Fotomontage: Instagram/jolinamennen

Am Sonntagabend veröffentlichte die Bremerin auf ihrem Instagram-Kanal einen Post, in dem sie über ihre ganz persönlichen Erfolge sprach. "Ich habe 30 Kilo abgenommen", schrieb sie unter anderem zu einem Vorher-Nachher-Bild, auf dem der Gewichtsverlust deutlich zu erkennen war.

Das Ganze habe nichts mit einem "Zaubertrick" oder "irgendwelchen Wundermitteln" zu tun, sondern mit einer Kombination aus Bewegung, bewusster Ernährung und "ganz viel Aufarbeitung" ihrer Psyche, verdeutlichte die 33-Jährige.

Einen großen Anteil an ihrer Transformation habe auch der Umstand, dass sie im August 2024 mit dem Trinken aufgehört habe. Zwei Monate später hatte Jolina erstmals in der Öffentlichkeit über ihr Alkoholproblem gesprochen.

Im Januar 2025 habe sie schließlich ihre Ernährung umgestellt, was schon nach wenigen Monaten für Komplimente gesorgt habe. "Auch wenn ich es selbst noch nicht zu dem Zeitpunkt gesehen habe", gestand die Influencerin.