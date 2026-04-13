Transgender-Influencerin nimmt 30 Kilo ab: So hat sie es geschafft
Bremen - Jolina Mennen (33) hat eine erstaunliche Wandlung hingelegt: Die Transgender-Influencerin drehte ihr Leben in den vergangenen anderthalb Jahren komplett auf Links - mit sichtbarem Erfolg.
Am Sonntagabend veröffentlichte die Bremerin auf ihrem Instagram-Kanal einen Post, in dem sie über ihre ganz persönlichen Erfolge sprach. "Ich habe 30 Kilo abgenommen", schrieb sie unter anderem zu einem Vorher-Nachher-Bild, auf dem der Gewichtsverlust deutlich zu erkennen war.
Das Ganze habe nichts mit einem "Zaubertrick" oder "irgendwelchen Wundermitteln" zu tun, sondern mit einer Kombination aus Bewegung, bewusster Ernährung und "ganz viel Aufarbeitung" ihrer Psyche, verdeutlichte die 33-Jährige.
Einen großen Anteil an ihrer Transformation habe auch der Umstand, dass sie im August 2024 mit dem Trinken aufgehört habe. Zwei Monate später hatte Jolina erstmals in der Öffentlichkeit über ihr Alkoholproblem gesprochen.
Im Januar 2025 habe sie schließlich ihre Ernährung umgestellt, was schon nach wenigen Monaten für Komplimente gesorgt habe. "Auch wenn ich es selbst noch nicht zu dem Zeitpunkt gesehen habe", gestand die Influencerin.
Jolina Mennen spricht auf Instagram über ihre ganz persönlichen Erfolge
Jolina Mennen muss nicht mehr gegen ihren eigenen Körper kämpfen
Seit August sei darüber hinaus regelmäßige sportliche Betätigung dazugekommen, berichtete die Bremerin weiter. "Personal Training, Tennis, Spinning, Pilates und seit neuestem auch Padel", zählte sie begeistert auf. Seit Anfang des Jahres ernähre sie sich zudem sogar vegan.
"Zwischenzeitlich stagniert die Waage trotzdem. Aber wichtiger Reminder: Muskeln wiegen mehr als Fett und die Zahl auf der Waage allein sagt gar nicht so viel aus", bekräftigte die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin von 2023.
Wichtiger als die verlorenen Kilos sei für sie aber ohnehin "das Gefühl, nicht mehr gegen meinen eigenen Körper zu kämpfen, sondern dankbar dafür zu sein, was er mich jeden Tag leisten lässt", betonte die 33-Jährige.
Sie sei aber noch lange nicht am Ende ihrer Reise angekommen. "Ich möchte noch stärker, schneller, fitter und gesünder werden, mehr bei mir sein und am allerwichtigsten: Ich möchte glücklich sein", unterstrich Jolina abschließend.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/jolinamennen