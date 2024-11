Trash-Queen Walentina Doronina und Kevin Sazsik sind getrennt: "Hat einfache Gründe"

Bonn - Hat eine Trennung für die harten Schläge gesorgt, die Trash-Queen Walentina Doronina (24) am Samstag gegen ihre Gegnerin Hati Suarez (24) bei " Fame Fighting 2 " ausgepackt hat? Der Reality-Star hat am Rande der Veranstaltung verraten, dass zwischen ihr und ihrem Freund, dem Profi-Boxer Kevin Sazsik (33) alles aus ist.

Vom Glücksgriff zum Ex-Freund: Trash-Queen Walentina Doronina (24) und Profiboxer Kevin Sazsik (33) sind schon wieder getrennt. © Screenshot: Instagram/walentinadoronina

"Ich habe mich von Kevin getrennt", so Walentina am Samstag im Maritim Hotel Bonn. Die Trennung soll am Freitag vor dem großen Boxkampf vollzogen worden sein. Über die Gründe schwieg die 24-jährige Essenerin mit russischen Wurzeln.

"Das hat einfache Gründe", so die Reality-Darstellerin ungewohnt wortkarg. Überraschend kommt die Trennung schon, war sie doch erst vor Kurzem mit Sazsik zusammen gekommen.

"Kevin ist tatsächlich der totale Glücksgriff", hatte Walentina zuletzt noch gesagt. "Er hilft mir viel und ist ein guter Support."

Das ist nun offenbar Vergangenheit. Sie wolle definitiv keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex-Freund, erklärte die ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmerin.

Der 33-jährige Profi-Boxer war bei dem Event am Samstag zwar in der Halle, ließ sich jedoch nicht an der Seite seiner Verflossenen sehen. "Das ist mir auch ziemlich egal", so Walentina voll im Fokus auf ihren Auftritt.