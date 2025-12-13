Rührender Abschied: Promi-Manager Midzic beerdigt seine große Liebe Eva!

Berlin - Vier Wochen nach dem Verlust seiner Lebensgefährtin Eva-Maria R. (†47) hat Promi-Manager Alain Midzic (57) sie nun zu Grabe getragen.

Alain Midzic (57) musste endgültig Abschied von seiner geliebten Lebensgefährtin Eva-Maria R. (†47) nehmen. © Instagram: alainmanager

Die Beisetzung fand am 10. Dezember in einer Kapelle in der Nähe ihrer Heimatstadt Nürnberg statt.

"Jetzt bist du offiziell weg", schrieb der 57-Jährige in seiner Instagram-Story. Seine Worte machen spürbar, wie groß und schmerzhaft die entstandene Lücke ist.

"In jedem Lächeln unserer kleinen Maus, in ihrer Stimme, in all den Spuren, die du in ihrem Herzen hinterlassen hast, lebst du weiter", so der Manager von Verona Pooth (57) und Sophia Thomalla (36).

Außerdem stellte er Folgendes klar: "Ich passe auf unser Mädchen auf! Gute Reise, Schatz."

Am 4. November starb Eva. Ihr 20-jähriger Sohn entdeckte sie reglos im Whirlpool des Familienhauses. Laut Obduktionsbericht erlitt sie einen Kreislaufkollaps und ertrank.