Traumhochzeit in Weiß: Diese RTL-Moderatorin hat geheiratet

Köln/Bad Münstereifel - In einem Traum in Weiß hat diese RTL -Moderatorin ihre ganz persönliche Traumhochzeit gefeiert!

Melanie Haselhoff (30) moderiert in verschiedenen RTL-Sendungen das Wetter. © IMAGO / Sven Simon

Vielen TV-Zuschauern dürfte sie sowohl von "Punkt 6", "Punkt 7", "Punkt 8" und "RTL Aktuell" bekannt vorkommen, jetzt ist sie kurz vorm Weihnachtsfest unter der Haube.

Die Rede ist von Wetterfee Melanie Haselhoff (30)! In der Heimat Bad Münstereifel hat die gebürtige Duisburgerin am Wochenende ihrem Patrick das Jawort gegeben.

"Ich bin auf Wolke sieben", freute sich die Redakteurin auf Instagram über den jüngsten Meilenstein.

Mit dem Namen Haselhoff ist privat vorläufig Schluss. Denn: Die 30-Jährige hat den Nachnamen ihres frischgebackenen Ehemanns angenommen.

Bei RTL wird sie aber weiterhin mit ihrem vorherigen Nachnamen auftreten, teilte ihr Arbeitgeber mit.