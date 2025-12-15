Traumhochzeit in Weiß: Diese RTL-Moderatorin hat geheiratet
Köln/Bad Münstereifel - In einem Traum in Weiß hat diese RTL-Moderatorin ihre ganz persönliche Traumhochzeit gefeiert!
Vielen TV-Zuschauern dürfte sie sowohl von "Punkt 6", "Punkt 7", "Punkt 8" und "RTL Aktuell" bekannt vorkommen, jetzt ist sie kurz vorm Weihnachtsfest unter der Haube.
Die Rede ist von Wetterfee Melanie Haselhoff (30)! In der Heimat Bad Münstereifel hat die gebürtige Duisburgerin am Wochenende ihrem Patrick das Jawort gegeben.
"Ich bin auf Wolke sieben", freute sich die Redakteurin auf Instagram über den jüngsten Meilenstein.
Mit dem Namen Haselhoff ist privat vorläufig Schluss. Denn: Die 30-Jährige hat den Nachnamen ihres frischgebackenen Ehemanns angenommen.
Bei RTL wird sie aber weiterhin mit ihrem vorherigen Nachnamen auftreten, teilte ihr Arbeitgeber mit.
Allzu viele Einzelheiten rund um ihre Hochzeit wollte sie dann aber nicht teilen. Einzig und allein zwei Momentaufnahmen vom Tag aller Tage veröffentlichte sie auf Instagram.
Titelfoto: IMAGO / Sven Simon