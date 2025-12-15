"Verliert jeglichen Reiz": Darum fürchtet Max Mutzke keine KI
Hamburg - Ruhm und Geld sind für Max Mutzke (44) Nebensache. Was den Sänger antreibt, ist etwas anderes: das unmittelbare Live-Erlebnis auf der Bühne. "Das ist das Einzige, warum ich Musik mache", so der 44-Jährige im Gespräch mit TAG24. "Die meisten Musiker, die ich kenne – egal ob Sänger, Gitarristen oder Bläser –, haben die ersten anderthalb Jahrzehnte ihres Lebens Musik aus reiner Leidenschaft gemacht, ohne einen Cent zu verdienen."
Das sei auch der Grund, warum Mutzke keine Angst davor habe, dass er irgendwann durch eine Künstliche Intelligenz (KI) ersetzt wird.
"Der Live-Job eines Musikers kann einfach nicht ersetzt werden", gibt sich der ehemalige "Eurovision Song Contest"-Teilnehmer zuversichtlich.
"Vielleicht wird es irgendwann Roboter geben, die wie Menschen aussehen und sich auch so bewegen, aber sobald du weißt, dass es eine Maschine ist, verliert das Ganze jeglichen Reiz!"
Denn für Mutzke leben Live-Shows von der Fehlbarkeit der Menschen: "Dieses Nicht-Perfekt-Sein, dass man mal den Text vergisst, sich bei der Ansage verspricht oder etwas herausrutscht, wodurch die Leute lachen müssen, dass man situativ auf Momente eingeht, die das Publikum bietet – das sind Dinge, die keine KI nachahmen kann."
Deshalb ist der erste "The Masked Singer"-Gewinner Deutschlands davon überzeugt, dass solange er lebe, keine KI seinen Job wegnehmen wird: "Live-Musik ist mein Steckenpferd und wofür ich alles gebe!"
Max Mutzke über Live-Shows: "Das ist ja was total Geiles und ein echtes Privileg"
Entscheidend dabei ist für Max Mutzke der Austausch mit dem Publikum: "Die Energie, die man gibt, kommt vielfach zurück", erklärt der 44-Jährige.
"Im besten Fall kocht die Stimmung von Anfang bis Ende, und die Leute wollen dich gar nicht mehr von der Bühne gehen, und du willst das Publikum nicht mehr nach Hause lassen, sondern mitnehmen. Das ist ja was total Geiles und ein echtes Privileg."
Genau dieses Gefühl möchte Mutzke auch bei seiner ersten Weihnachtsshow "Schöne Bescherung" am 22. Dezember in der Neuen Flora in Hamburg erzeugen.
"Mein Ziel ist es, das Publikum von der ersten bis zur letzten Sekunde zu involvieren", so der gebürtige Schwarzwälder. Geplant sind Chöre und Mitsing-Passagen. QR-Codes oder Textblätter sollen für die Textsicherheit aller garantieren.
Denn: "Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht – das Gemeinschaftsgefühl ist das Herzstück eines jeden Konzerts." Tickets gibt es unter stage-entertainment.de. TAG24 verlost zudem 1x 2 Tickets für das Weihnachtskonzert! Schickt bis zum 15. Dezember 2025, 23.59 Uhr, eine E-Mail mit dem Kennwort "Schöne Bescherung" an [email protected].
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa