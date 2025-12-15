"Verliert jeglichen Reiz": Darum fürchtet Max Mutzke keine KI

Hamburg - Ruhm und Geld sind für Max Mutzke (44) Nebensache. Was den Sänger antreibt, ist etwas anderes: das unmittelbare Live-Erlebnis auf der Bühne. "Das ist das Einzige, warum ich Musik mache", so der 44-Jährige im Gespräch mit TAG24 . "Die meisten Musiker, die ich kenne – egal ob Sänger, Gitarristen oder Bläser –, haben die ersten anderthalb Jahrzehnte ihres Lebens Musik aus reiner Leidenschaft gemacht, ohne einen Cent zu verdienen."

Max Mutzke (44) ist seit über 20 Jahren als Sänger erfolgreich. 2004 belegte er mit "Can't Wait Until Tonight" den achten Platz beim "Eurovision Song Contest" in Istanbul. © Sina Schuldt/dpa

Das sei auch der Grund, warum Mutzke keine Angst davor habe, dass er irgendwann durch eine Künstliche Intelligenz (KI) ersetzt wird.

"Der Live-Job eines Musikers kann einfach nicht ersetzt werden", gibt sich der ehemalige "Eurovision Song Contest"-Teilnehmer zuversichtlich.

"Vielleicht wird es irgendwann Roboter geben, die wie Menschen aussehen und sich auch so bewegen, aber sobald du weißt, dass es eine Maschine ist, verliert das Ganze jeglichen Reiz!"

Denn für Mutzke leben Live-Shows von der Fehlbarkeit der Menschen: "Dieses Nicht-Perfekt-Sein, dass man mal den Text vergisst, sich bei der Ansage verspricht oder etwas herausrutscht, wodurch die Leute lachen müssen, dass man situativ auf Momente eingeht, die das Publikum bietet – das sind Dinge, die keine KI nachahmen kann."

Deshalb ist der erste "The Masked Singer"-Gewinner Deutschlands davon überzeugt, dass solange er lebe, keine KI seinen Job wegnehmen wird: "Live-Musik ist mein Steckenpferd und wofür ich alles gebe!"