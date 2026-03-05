Kollegen erinnern sich an letzten gemeinsamen Dreh mit Wanda Perdelwitz (†41)

Hamburg - Traurige Erinnerungen! Im vergangenen Jahr starb die Schauspielerin Wanda Perdelwitz (†41, " Großstadtrevier ") bei einem tragischen Fahrradunfall in Hamburg . Kollegin Jessica Ginkel (45, " Gute Zeiten, schlechte Zeiten "), mit der sie gemeinsam für die RTL-Krimireihe "Behringer und die Toten" vor der Kamera stand, blickt auf ihre letzte Begegnung zurück.

Die Schauspiel-Kollegen Jessica Ginkel (45) und Antoine Monot (50) erinnern sich an die letzten Dreharbeiten mit der verstorbenen Schauspielerin Wanda Perdelwitz. © Fotomontage: Felix Hörhager/dpa

Perdelwitz war im vergangenen Jahr Ende September auf ihrem Fahrrad in der Nähe des Hamburger Bahnhofes Dammtor von einer sich öffnenden Autotür erfasst worden, wenige Tage später erlag sie ihren schweren Verletzungen. Bis heute hat der Tod der Schauspielerin eine große Lücke hinterlassen - sowohl bei ihrem Partner und dem kleinen Sohn als auch bei ihren Kollegen.

Trotz ihres Todes ist Perdelwitz immer noch im Fernsehen zu sehen, so wie aktuell in der RTL-Krimireihe "Behringer und die Toten". Ihre Kollegin Ginkel erinnert sich an die gemeinsame Zeit beim Dreh. "Plötzlich bekommen Szenen eine andere Bedeutung. Blicke, kleine Gesten, Momente zwischen den Figuren, all das wirkt jetzt intensiver. Es macht mich traurig, weil sie noch so viele Pläne hatte", erklärte die 45-Jährige im Interview mit der Gala.

Die Schauspielerin berichtet, dass Perdelwitz bei ihrer letzten Begegnung noch "voller Energie, Tatendrang und Vorfreude auf diese Zeit" war. Umso schockierender sei die Nachricht von ihrem Tod gewesen. Plötzlich sei alles anders gewesen.

"Es waren viele intensive, bewegende Gespräche. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt Wandas Familie", so Ginkel. Auch ihr Kollege Antoine Monot (50) zeigte sich betroffen. Während der Dreharbeiten habe die Crew vom Unfall erfahren. "Dann hab’ ich ihr noch eine Nachricht geschrieben und gute Besserung gewünscht", erklärt er im Interview bei Punkt 12.