Trotz Streitigkeiten: Sam Dylan gerät bei Georgina Fleur noch immer ins Schwärmen

Sieht Georgina trotz Streitigkeiten als echtes Unikat: Reality-Bekanntheit Sam Dylan (33). © Thomas Banneyer/dpa

Denn wenn es nach dem gebürtigen Cloppenburger geht, ist Georgina eine waschechte Reality-Ikone, wie er nun verraten hat.

Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, erklärt der ehemalige "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer gegenüber "Promiflash": "Es gibt so viele Leute, die einfach gleich und austauschbar sind."

Besonders in den zahlreichen Dating-Formaten bei RTL und Co. würden sich immer wieder dieselben Charaktere wiederfinden, meint Sam. Georgina hingegen sei eines der wenigen Unikate in der Branche.

"Davon gibt es vielleicht nur so 15 Stück von diesen Hunderten, die da in diesem Becken schwimmen. Dazu gehöre natürlich auch ich zu den 15 Stück, das ist ja klar", ergänzt der 33-Jährige, ohne mit Selbstlob zu sparen.