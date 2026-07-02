Heiratsantrag nach nur sechs Monaten? Freund geht vor Dschungel-Star auf die Knie
Köln - Im April machte Twenty4Tim (bürgerlich: Tim Kampmann, 25) seine Beziehung zu Edin Volarov öffentlich. Inzwischen ist das Paar seit sechs Monaten zusammen, was Edin dazu veranlasst hat, auf die Knie zu gehen.
In einem neuen Instagram-Video zeigt das Paar, wie groß Tims Liebster aufgefahren hat. Blumenstrauß, ein riesiger Herzballon und eine kleine Schmuckschatulle sorgen bei dem 25-jährigen Influencer allerdings für einen Schreckensmoment.
Denn als Edin vor ihm auf die Knie geht, wirkt es kurzzeitig so, als wolle er ihm einen echten Heiratsantrag machen. "Spaß!", gibt er jedoch lachend preis.
Dem ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer fällt ein Stein vom Herzen. Kichernd antwortet er: "Bist du bescheuert? Oh mein Gott, ne. Du darfst so einen Witz nicht – oh mein Gott. Mir ist gerade mein Herz in die Hose gerutscht. So etwas kannst du nicht machen mit mir, nicht jetzt, nicht jetzt."
Und anstatt eines Verlobungsrings präsentiert Edin Tim ein Schmuckstück mit der Innschrift "Halfway to one."
Trotz kurzzeitigem Schreck zeigt sich der 25-Jährige begeistert über das Geschenk. "Das sieht voll toll aus, danke", so Tim in Richtung von Edin. Anschließend umarmen sich beide innig und küssen sich leidenschaftlich.
Twenty4Tim und Edin lernen sich in Tims Datingshow kennen
Wie groß Twenty4Tims Gefühle für seinen Partner sind, macht der Influencer unter den Bildern und Clips deutlich.
"Ich dachte, dass er mir einen Heiratsantrag macht. Wir sind offiziell seit sechs Monaten ein Paar und freuen uns so sehr auf die Zukunft", schwärmt er.
Kennen- und lieben gelernt hat sich das Paar im vergangenen Jahr im Rahmen von Tims Datingshow "Love Hunter".
Nach einem wochenlangen Versteckspiel machten die beiden ihre Beziehung dann im April offiziell.
"Fast ein halbes Jahr mussten wir unsere Liebe verstecken, aber jetzt freue ich mich einfach nur auf unsere gemeinsame Zukunft. Du bist meine bessere Hälfte & was wir bereits erlebt haben, kann uns so schnell keiner nehmen…", verriet Tim damals.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa