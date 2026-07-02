Heiratsantrag nach nur sechs Monaten? Freund geht vor Dschungel-Star auf die Knie

Köln - Im April machte Twenty4Tim (bürgerlich: Tim Kampmann, 25) seine Beziehung zu Edin Volarov öffentlich. Inzwischen ist das Paar seit sechs Monaten zusammen, was Edin dazu veranlasst hat, auf die Knie zu gehen.

Seit sechs Monaten sind Twenty4Tim (25) und Edin Volarov ein Paar. © Instagram/twenty4tim (Screenshot)

In einem neuen Instagram-Video zeigt das Paar, wie groß Tims Liebster aufgefahren hat. Blumenstrauß, ein riesiger Herzballon und eine kleine Schmuckschatulle sorgen bei dem 25-jährigen Influencer allerdings für einen Schreckensmoment.

Denn als Edin vor ihm auf die Knie geht, wirkt es kurzzeitig so, als wolle er ihm einen echten Heiratsantrag machen. "Spaß!", gibt er jedoch lachend preis.

Dem ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer fällt ein Stein vom Herzen. Kichernd antwortet er: "Bist du bescheuert? Oh mein Gott, ne. Du darfst so einen Witz nicht – oh mein Gott. Mir ist gerade mein Herz in die Hose gerutscht. So etwas kannst du nicht machen mit mir, nicht jetzt, nicht jetzt."

Und anstatt eines Verlobungsrings präsentiert Edin Tim ein Schmuckstück mit der Innschrift "Halfway to one."

Trotz kurzzeitigem Schreck zeigt sich der 25-Jährige begeistert über das Geschenk. "Das sieht voll toll aus, danke", so Tim in Richtung von Edin. Anschließend umarmen sich beide innig und küssen sich leidenschaftlich.