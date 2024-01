Kurz vor Dschungelcamp-Start: Diesem Kandidaten geht Teilnahme unter die Haut

Das verriet der gebürtige Kölner nun seinen 2,6 Millionen Fans in seinem neuesten Post auf Instagram. "Ich habe mir ein neues Tattoo stechen lassen 😱. Für das Dschungelcamp 😳. OH MEIN GOTT", platzte es aus dem Dschungel-Jüngling heraus.

Auch eine neue Frisur ließ sich der Kölner kurz vor der Abreise verpassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Twenty4Tim

Und seine Fans fahren voll drauf ab! Binnen weniger Stunden sammelte der Post abertausende Likes und unzählige positive Kommentare.

Schon von der Krönung als Dschungelkönig ist in den Kommentaren die Rede. "Wenn du Dschungelkönig wirst, kriegt der Kleine noch eine Krone auf?! Mach besser schon mal einen neuen Termin", witzelte ein User.

Auch andere sprangen auf den Busch-Zug auf und überschütteten den 23-Jährigen mit Zuspruch. "Oh mein Gott! Wie süß ist der denn?", oder auch "Das kann ja nur Glück bringen", war sich seine Community einig.

Schon in den kommenden Tagen steigt der Mega-Influencer samt seiner Begleitung, Mama Tina, in den Flieger nach Down Under. Dann kann sich der Kölner erst einmal an die australische Luft gewöhnen, ehe es schließlich mit dem Helikopter gen Dschungel geht.

Ab dem 19. Januar können sich die TV-Zuschauer dann auf RTL von den Leistungen und dem Teamgeist des Influencers inmitten unzähliger Kameras überzeugen.