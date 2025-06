Überfall auf Auto von Jannik Kontalis? "Nachbarn besser als Security Firma"

Hannover - Glück gehabt, Jannik Kontalis (28)! Am Sonntag wollten zwei vermummte Männer mutmaßlich das Auto des Influencers klauen. Laut Nachbarn gaben sie sich als Pizzalieferanten aus.

Alles in Kürze

"Wir haben uns die Videoaufnahmen 100-mal angeguckt und sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass die in der angeblichen 'Pizza Box' alles andere als eine Pizza hatten", so Kontalis weiter.

Die maskierten Männer hätten behauptet, sie würden lediglich Pizza ausliefern. Kurios - dachten sich wohl auch die Nachbarn. Schließlich trugen die Verdächtigen eine Sturmmaske und kamen in einem Porsche Cayenne angefahren, zu zweit. Sehr ungewöhnlich für Pizzalieferanten, vor allem dann, wenn in dem betroffenen Haus keiner daheim zu sein scheint.

Er selbst hatte das nicht mitbekommen, berichtete er. "Zum Glück standen Nachbarn noch draußen und haben direkt gefragt: 'Was macht ihr denn hier?'", schrieb er weiter in seiner Story-Sequenz.

"Es standen auf einmal mitten in der Nacht maskierte Männer vor unserem Haus. Über die Kameras konnten wir sehen, dass die schon 8-mal zuvor am Haus vorbeigefahren sind."

"Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier die letzten Wochen los war", meldete sich der 28-Jährige am Montagabend bei seinen Followern auf Instagram .

Seine Follower beruhigte der Influencer: Dass doch etwas passiert, davor habe er keine Angst. © Screenshot Instagram/jannikkontalis (Bildmontage)

Nach dem mutmaßlichen "Überfall" hatte der Ex von Yeliz Koc (31) von seinem Vermieter direkt eine Autoschlüssel-Abschirmhülle geschenkt bekommen.

Seine Fans waren schnell daran interessiert und wollten wissen, was diese "Ding" kann.

"Verhindert halt, dass die mit ihren komischen Keyless Go Geräten dein Auto knacken können", erklärte Kontalis und ergänzte: "Die stellen ja irgendwie zu deinem Schlüssel eine Verbindung her und dann öffnet sich das Auto."

Angst, dass diese kuriosen Typen nochmal auftauchen oder sogar in das Haus einbrechen, habe der "Prominent getrennt"-Kandidat aber nicht, gab er zu. "Ach hier ist alles so sicher, [...] alles videoüberwacht, die Türen sind so fett, da kommt man nicht einfach rein und unsere Nachbarn sind besser als jede Security Firma."

Zumindest Letzteres hatte sich in dem aktuellen Vorfall offensichtlich bestätigt.