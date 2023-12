Überraschendes Karriere-Ende: Michael Bublé macht Schluss mit der Musik!

Vancouver (Kanada) - Traurige Nachrichten für alle Fans von Michael Bublé (48): Der Sänger will keine Musik mehr machen.

Sänger Michael Bublé (48) will der Musik den Rücken kehren. © Herbert Pfarrhofer/APA/dpa

Weihnachten und die Songs von Michael Bublé - das gehört für viele einfach zusammen!



Doch ausgerechnet pünktlich zu den Feiertagen schockte der 48-Jährige seine Anhänger nun mit der Nachricht, dass er genug von der Musik habe und stattdessen lieber einen neuen Weg einschlagen wolle.

Er habe das Gefühl, dass niemand sein "wahres Ich" kenne, begründete der Vierfach-Vater seine überraschende Entscheidung gegenüber der britischen Zeitung The Sun, wo er auch schon mögliche Pläne für die Zukunft schmiedete.

So könne er sich beispielsweise vorstellen, künftig im Kino oder im Fernsehen zu sehen zu sein, statt auf der Bühne zu performen.

"Jeden Abend gehe ich raus und ziehe diesen Anzug an und wenn ich dann auf die Bühne gehe, werde ich der Typ, der ich immer sein wollte. Aber es gibt noch einen anderen und ich werde dafür sorgen, dass die ganze Welt ihn trifft."

Dass er seit 20 Jahren im Showbiz immerzu das Gleiche mache, scheint den charismatischen Sänger inzwischen zu ermüden: "Ich mache eine Platte, reise in 40 Länder, um sie zu promoten, und dann gehe ich anderthalb Jahre lang auf Tour."

Trotz seiner Liebe zur Musik und seiner zahlreichen Erfolgs-Alben sei der Kanadier mittlerweile "an einem Punkt" in seinem Leben und seiner Karriere angekommen, an dem er "etwas anderes" machen wolle.