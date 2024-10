Ulrike von der Groeben spricht Klartext: So denkt sie über ein TV-Comeback!

Köln - Ulrike von der Groeben (67) war eigentlich nicht aus dem TV wegzudenken. Ganze 32 Jahre moderierte sie gemeinsam mit Peter Kloeppel (66) das Nachrichtenformat " RTL aktuell", ehe sie im Sommer in den Ruhestand ging. Folgt jetzt aber schon das Comeback?

Ulrike von der Groeben (67) schließt ein TV-Comeback aus. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Never, ever", gibt Ulrike in einem Gespräch bei "Ein Promi ein Joker" gegenüber RTL ganz offen preis.

Für "Talk-Formate" oder "lustige Rätsel-Shows" würde sie zwar zur Verfügung stehen, doch regelmäßig eine Sendung zu moderieren, sei für die 67-Jährige keine Option mehr.

Über 30 Jahre hatte sie gemeinsam mit Kloeppel für den Kölner Privatsender vor der Kamera gestanden. Erst Ende August hatten beide zusammen ihren Abschied gefeiert.

"Nach 32 gemeinsamen Jahren verabschieden wir zwei uns heute hier aus diesem Studio und dieser Sendung", sagte der 66-Jährige im Anschluss an die gemeinsame letzte Sendung.

Seine Co-Moderatorin ergänzte: "Ich bin erleichtert. Vorher haben wir uns einen ziemlichen Kopf gemacht und wurden sentimental. Aber jetzt ist es vorbei. Es war wunderschön, aber jetzt ist es auch gut. Es war uns eine Ehre, eine Verpflichtung und immer auch eine Freude für Sie da zu sein und Sie zu informieren."

Doch wie ist das Verhältnis der beiden inzwischen? Haben Ulrike und Peter immer noch Kontakt zueinander?