Unter Tränen: OnlyFans-Star Lottie Moss macht trauriges Geständnis!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Nicht nur bei OnlyFans, auch als Model hat sich Lottie Moss (26) schon in jungen Jahren einen Namen gemacht - und dafür einen hohen Preis bezahlt.

"Inzwischen bin ich aber an einem Punkt angelangt, an dem ich einfach nicht mehr weiß, wer ich bin", gab das Model verzweifelt zu.

"Als Model zu arbeiten und in dieser Branche tätig zu sein, machte es mir wirklich schwer, nicht den Drogen und dem Alkohol zu erliegen, wenn ich traurig war."

Unter Tränen blickte die 26-Jährige in dem Clip auf die Anfänge ihrer erfolgreichen Modelkarriere zurück und gestand, welche schlimmen Auswirkungen das harte Business auf ihre Gesundheit und ihre Psyche gehabt habe.

In einem Video bei TikTok wurde die sonst so aufgeweckte und meist gut gelaunte Halbschwester von Supermodel Kate Moss (50) jetzt ungewohnt emotional und machte ihrer Community ein intimes Geständnis.

Zu ihrer berühmten Halbschwester Kate Moss (50, l.) hat Lottie (26) quasi keinen Kontakt. © Montage: Evan Agostini/Invision/dpa, Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Psychische Erkrankungen sind scheiße", wandte sich die OnlyFans-Schönheit an ihre Fans und erklärte, dass sie ihre Geschichte öffentlich teilen wolle, um auch mit anderen Betroffenen in Kontakt zu kommen.

Sie müsse wissen, "dass es auch andere Menschen gibt, die so denken" und dass sie nicht "verrückt" sei.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Influencerin mit ihrer Suchtproblematik an die Öffentlichkeit geht: Bereits Anfang 2022 war Lottie wegen ihrer Angstzustände sowie ihrer Alkohol- und Drogenabhängigkeit in einer Reha-Klinik in Behandlung.

Knapp zwei Jahre später scheint sie ihren inneren Dämonen nun erneut den Kampf ansagen zu wollen: "Immerhin bin ich seit vier Tagen nüchtern, das ist also gut", freute sich die Britin.



Von nun an wolle sie offen über ihre Probleme sprechen und ihre Genesungs-Reise auch im Netz dokumentieren.