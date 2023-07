Uwe Herrmann gerät mit Geschäftspartnerin aneinander: "Deutlich weniger passiert als erwartet"

Dresden/Palma - Fans von Uwe Herrmann (60) können sich doppelt freuen, denn der Brautmodenpapst ist am heutigen Montag gleich zweimal im TV zu sehen! In der Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" um 17 Uhr bei VOX (oder schon jetzt bei RTL+ ) muss sich der 60-Jährige einer unentschlossenen Kundin stellen. Bei " Goodbye Deutschland " um 22.15 Uhr dreht sich dann alles um die Vorbereitungen zur Eröffnung des Brautmodengeschäfts auf Mallorca .

Ganz falsch liegt der Profi damit nicht. Immerhin hat es das Paris-Hilton-Modell in die engere Auswahl geschafft. Wird es dennoch das dritte Kleid, bei dem es sich um das gewünschte Neckholder handelt? "Ich bin hin- und hergerissen. Mir gefallen beide", so die Finanzberaterin. Was fehlt, ist eine klare Entscheidung.

Im "Weißen Gewölbe" in Dresden wählt Uwe zusammen mit Sohnemann Philipp die Kleider für das Brautmodengeschäft auf Mallorca aus und verpackt diese sorgfältig in Kisten. Doch damit nicht genug.

Uwe Herrmann (60) will auf Mallorca seinen Laden neu eröffnen. © privat

Während Uwe Herrmann in der aktuellen Folge von "Zwischen Tüll und Tränen" mal kein Kleid verkauft hat, hofft er umso mehr auf ein boomendes Geschäft auf der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen.

Gemeinsam mit Assistentin und Ex-Freundin Winnie Hummitzsch (45) reist der neugierige Dresdner mit Hochzeitskleidern im Gepäck in die mallorquinische Hauptstadt. Dort will Uwe mit Auswanderin Anja (58) ihren bestehenden Brautmodenladen neu eröffnen. Es gibt viel zu tun, denn die Eröffnung ist bereits in fünf Tagen.

Doch es gibt die ersten Probleme: Bereits vor einer Woche hat der 60-Jährige Hochzeitskleider im Wert von 20.000 Euro per Post nach Mallorca geschickt - angekommen ist bislang aber nichts. "Problem wird, wenn wir zur Eröffnung die Kleider noch nicht haben. Dann mach ich den 'dicken Herrmann', weil das geht so nicht!", so Uwe wütend.

Beim Besuch des gemeinsamen Brautmodenladens wollen sich Uwe und Winnie den Stand der Renovierung anschauen. Begeisterung sieht anders aus, denn es sei "deutlich weniger passiert als erwartet".

Die Enttäuschung bei Uwe ist so groß, dass er sogar das Vertrauen in Geschäftspartnerin Anja anzweifelt. "Habe ich mich mit dem Geschäft übernommen?", fragt sich der sonst so selbstbewusste Brautmodenspezialist. Und auch die Stuttgarterin ist wenig über Uwes forsche Art erfreut: "Du bist stolz auf das, was du geleistet hast [...] und der kommt hier rein und du siehst ihn und du denkst: 'Okay, das war nix.'"

Werden die Pakete noch rechtzeitig ankommen und wird die Eröffnung des neuen Brautmodengeschäftes ein Erfolg? Das alles seht Ihr am heutigen Montagabend um 22.15 Uhr bei "Goodbye Deutschland" auf Vox oder schon jetzt im Stream bei RTL+.