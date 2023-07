17.07.2023 13:10 1.378 Uwe Herrmann völlig verzweifelt auf Mallorca: "Sind wir zu blauäugig?"

Uwe Herrmann will ein Brautmodengeschäft auf Mallorca eröffnen. Dass das nicht so einfach sein wird, ist am Montagabend bei Goodbye Deutschland zu sehen.

Von Karolin Wiltgrupp

Palma - Lange Zeit war es nur eine Idee, nun soll der Traum vom Brautmodengeschäft im Ausland für den Dresdner Uwe Herrmann (60) endlich wahr werden. Die VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" begleitet den Brautmodenpapst auf seinem Mallorca-Abenteuer und zeigt am heutigen Montagabend die erste Folge. Winnie Hummitzsch (45, l.) und Uwe Herrmann (60, r.) auf der Suche nach einem Brautmodengeschäft auf Mallorca. © Screenshot/Vox Uwe Herrmann hat Deutschland und seiner geliebten Heimatstadt Dresden den Rücken gekehrt. Schon lange schwärmt er von einem Brautmodengeschäft im Ausland, will nach eigenen Aussagen "ein Stück vom Hochzeitskuchen abkriegen". Weil immer mehr Paare außerhalb Deutschlands heiraten, wittert die TV-Persönlichkeit ein großes Geschäft. Sein Laden in Dresden gibt er derweil in die vertrauensvollen Hände seines Sohnes Philipp. Nun ist es endlich so weit: Der 60-Jährige, der kein Wort Spanisch spricht, hat den großen Schritt gewagt und sucht nun auf der wohl beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen einen Laden für seine Hochzeitskleider. Promis & Stars Simone Ballack (47) bringt Fans im Barbie-Look um den Verstand und fragt: "Wo ist Ken?" Doch zunächst gilt es ein geeignetes Geschäft zu finden und mit potenziellen Partnern zu sprechen. Bei seinem Vorhaben ist Uwe Herrmann jedoch nicht allein. Unterstützung erhält er von seiner Ex-Freundin und Assistentin Winnie Hummitzsch (45). Erste Station ist Weddingplanerin Claudia, deren Kontakt die VOX-Redaktion hergestellt hat. Doch die nimmt Uwe sogleich mal den Wind aus den Flügeln. "Wenn du hier etwas machen willst, dann musst du es ordentlich machen", stellt die Blondine klar. Auf einen "Wedding-Quickie", wie Uwe das Job-Angebot nennt, hat die Hochzeitsorganisatorin keine Lust: "Ich bin eine anspruchsvolle Frau, ich habe für Quickies keine Zeit. Ich kann nicht einfach meine Geschäfte vernachlässigen und mich in einen Pop-up-Store stellen." Autsch! "Das Gespräch war ernüchternd", resümiert Winnie. Statt neue Kontakte zu ergattern oder gar eine Zusammenarbeit zu erreichen, haben Winnie und Uwe von neuen Probleme erfahren. Die Suche geht also weiter. Kurze Saison, hohe Steuern, niedrige Gewinne: Wagt Uwe Herrmann das Mallorca-Abenteuer? Uwe Herrmann (60) mit dem "Goodbye-Deutschland"-Team auf Mallorca. © privat Nach dem Korb der Hochzeitsplanerin versucht es Uwe Herrmann nun direkt auf den Straßen Mallorcas. Der 60-Jährige will herausfinden, ob er von den Leuten erkannt wird. Und er hat Glück. Es läuft ihm direkt eine deutsche Familie in die Arme, die begeistert von der Idee eines Brautmodeladens auf Mallorca ist. Winnie und Uwe schöpfen wieder mehr Hoffnung. Die Begeisterung deutscher Touristen allein reicht jedoch nicht für ein boomendes Geschäft aus. Deshalb sucht der Dresdner Hilfe bei Auswanderin Jennifer Thiesen, ehemals Matthias (36), die Uwe für drei Monate ein Stück ihrer Ladenfläche zur Verfügung stellen würde. Promis & Stars Schlagerstar Michael Hansen (†82) ist gestorben Doch Uwe reicht das nicht aus. Zudem fehlt ihm feste Kundschaft und Personal ist auch keins da. "Vielleicht sind wir zu blauäugig", gibt sich der sonst so selbstbewusste Brautmodeverkäufer ganz kleinlaut. Aufgeben ist jedoch keine Option. Uwe und Winnie besichtigen bei ihrer nächsten Anlaufstelle einen Brautmodenladen einer deutschen Auswanderin, die bereits seit 17 Jahren auf Mallorca lebt. Anja hat aber ebenfalls keine guten Nachrichten für das Duo. Wegen hoher Steuern, niedriger Gewinne und einer kurzen Saison ist das Geschäft auf Mallorca hart. Weil sich die Stuttgarterin mit ihrem Geschäft allein nicht über Wasser halten kann, ergreift Uwe seine Chance und bietet Anja seine Hilfe an. "Sie spricht die Sprache, sie hat Erfahrung, sie wäre die perfekte Lösung", freut sich Winnie. Wie die Auswanderin auf Uwes verlockende Angebot reagiert, erfahrt Ihr am heutigen Montag um 20.15 Uhr oder schon jetzt bei RTL+.

Titelfoto: Screenshot/Vox