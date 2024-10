"Zwischen Tüll und Tränen": Als Braut Foto sieht, bricht sie in Tränen aus

Dresden - Große Herausforderung für Uwe Herrmann (61): In einer neuen Folge von "Zwischen Tüll und Tränen" steht sich Josephine (32) manchmal selbst im Weg. Kann der beliebte Brautmodenausstatter die Selbstzweifel der angehenden Braut beiseite räumen?

Uwe Herrmann (61) stellt klar, dass er seinen Bräuten gegenüber immer ehrlich ist. © Screenshot/RTL+

"Ich sehe die negativen Sachen an mir einfach immer im Vordergrund", äußert sich die 32-Jährige zu Beginn der Sendung besorgt. Sie hat Angst, dass sich dies auf die Suche nach ihrem Traumkleid auswirken könnte.

Trotz aller Zweifel weiß die selbstständige Kosmetikerin aber genau, was sie will: "Ich möchte einfach so einen Wow-Effekt haben. Es muss ein Raunen durchs Publikum gehen. Deswegen möchte ich heller strahlen als die Sonne."

Vor der Brautkleidsuche stellt Josephine, die aus dem 300 Kilometer entfernten Salzgitter extra nach Dresden angereist ist, gegenüber Uwe klar: "Ich bin nicht gerade einfach, was Kleidung angeht. Wenn irgendwas nicht stimmt, werde ich schon mal ein bisschen komisch."

Ob Uwe da helfen kann? "Die Sache ist, ich bin immer ehrlich (...) und es kann natürlich sein, dass wir miteinander keine Freunde sind", macht der 61-Jährige seiner Braut deutlich.



Dass Geschmäcker verschieden sind, macht sich direkt am Anfang der Kleiderauswahl bemerkbar. Josephine sucht eine A-Linie oder Prinzessin mit viel Glitzer und Herzausschnitt. Doch die von dem Dresdner ausgewählten Roben treffen die Salzgitterin nicht ins Herz.

"Das mag ich gar nicht" oder "So kann ich's mir gerade gar nicht an mir vorstellen", lauten ihre Reaktionen.