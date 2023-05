"Zwischen Tüll und Tränen": Als Kundin ein Geständnis macht, ist Uwe Herrmann gar nicht begeistert

Als Uwe Herrmann hört, dass seiner Kundin ihr Kleid nicht mehr gefällt, fällt er aus allen Wolken. © Screenshot/Vox

"Das Kleid ist schon gekauft", erklärt Wiete Langhammer (31) im Dresdner Brautmodengeschäft. Doch es sei schon eine ganze Weile her, dass sie sich das Kleid ausgesucht hatte. Nun überkommen die 31-Jährige plötzlich Zweifel - so richtig gefalle ihr die Robe nicht mehr. Ihr fehle einfach der "Eyecatcher".

Als sie das dem 60-Jährigen gesteht, muss dieser erstmal schlucken. "Und jetzt kommst du mit der Idee hier her, dass es dir nicht mehr gefällt?", fragt Uwe Herrmann sichtlich fassungslos. Wiete erklärt, dass sie nicht das Gefühl habe, mit dem aktuellen Kleid das Richtige gefunden zu haben. Doch was nun? Die Hochzeit ist bereits in vier Monaten!

Uwe Herrmann hat eine Idee: Wiete soll noch einmal in das potenzielle Hochzeitskleid schlüpfen, um zu sehen, ob es in ihr "doch noch was auslöst". Schließlich gehe es laut Herrmann 90 Prozent der Frauen so, dass sie nach längerer Zeit nach der Auswahl anfangen zu grübeln, ob das Kleid das Richtige ist.

Ob das Konzept von Sachsens größtem Brautmoden-Ausstatter aufgeht? Als Wiete mit ihrem 2000-Euro-Kleid vor den Spiegel schreitet, wird schnell klar: Es ist nicht das Richtige!

"Ich bin, was Mode angeht, einfach sehr perfektionistisch [...]. Ich möchte wissen, gibt es noch etwas, was mir nochmal dieses 'Wow-Gefühl' gibt und was mich mehr abholt als dieses Kleid", erklärt sich die 31-Jährige.