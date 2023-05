"Zwischen Tüll und Tränen": Kundin reist 700 Kilometer zu Uwe Herrmann nach Dresden

Dresden - In der aktuellen Folge von " Zwischen Tüll und Tränen " am heutigen Mittwoch wird es sportlich im Brautmodengeschäft von Uwe Herrmann (60). Seine neue Kundin ist nämlich dreifache Schweizer Meisterin im Powerlifting und hält den Dresdner bei der Suche nach dem Traumkleid ganz schön auf Trab.

Uwe Herrmann (60) hat es diesmal mit einer sehr sportlichen Kundin zu tun. © Screenshot/Vox

Jana Kamberi (32) ist aus der 700 Kilometer entfernten Schweiz extra nach Dresden zum Brautmodenpapst gereist, um ihr perfektes Hochzeitskleid zu finden.

Die Sportlerin stammt aus dem Kosovo und will traditionell in drei Kleidern heiraten. In Dresden sucht sie das Hauptkleid. "Meine Erwartungen an Uwe sind sehr hoch", stellt Jana gleich zu Beginn klar.

Die 32-Jährige wünscht sich ein royales und üppiges Prinzessinnenkleid. Das Schwierige: Jana ist mit 1,56 Meter ziemlich klein, dafür aber sehr muskulös. Sie will bei ihrer Hochzeit eine andere Facette von sich zeigen. "Ich möchte meinen Partner begeistern von meinem Sex-Appeal, von meiner Weiblichkeit", erklärt die Facility-Managerin.

Bei dieser Herausforderung kommt der Brautmodenausstatter jetzt schon ins Schwitzen. Die Suche gestaltet sich nicht ganz so einfach, denn viele Kleider sind für die selbstbewusste Schweizerin mit albanischen Wurzeln zu schlicht.

Immerhin: vier Roben haben es in die engere Auswahl geschafft.