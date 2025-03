Vanessa Blumhagen meldet sich unter Tränen: "Es geht schon wieder los"

Vanessa Blumhagen (47) bedankte sich mit einer Videobotschaft bei ihren Fans. © Screenshot/Instagram/vanessa_blumhagen (Bildmontage)

In einer Instagram-Story bedankte sich die Promi-Expertin zunächst einmal für die zahlreichen Nachrichten und Beileidsbekundungen, die sie in den vergangenen Tagen erhalten habe.

"Und ich wollte mal ein bisschen mehr Realität bei Instagram reinbringen: So sieht man aus, wenn es einem seit drei Tagen richtig schlecht geht und man andauernd weinen muss", so die 47-Jährige, die sich weder geschminkt noch gestylt vor der Kamera zeigte.

Am Donnerstag hatte Blumhagen ihrer Community schweren Herzens von ihrem Verlust berichtet. In einem Post erinnerte sie mit einer Bilderreihe an ihre Hündin.

"Unsere kleine Enna ist gestern für immer eingeschlafen", schrieb sie. "Wir sind unendlich traurig und es zerreißt uns das Herz. Aber wir sind auch wahnsinnig dankbar für jeden Tag, den wir mit ihr verbringen durften", so die gebürtige Karlsruherin weiter.

Schon seit einigen Monaten hatte die Hündin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Mitte Oktober vergangenen Jahres hatte Vanessa bereits von neurologischen Anfällen berichtet. Seitdem waren sie und ihr Mann in großer Sorge.

"Wir haben vier Monate mit ihr gekämpft und sind unendlich froh, dass wir uns noch so viele gemeinsame, wunderschöne Stunden erkämpft haben. Aber in den letzten Tagen wurde ihre Kraft immer weniger", so Vanessa.

Am Mittwoch verstarb die Hündin dann in ihren Armen.