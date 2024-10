Nach "Korsett"-Kritik am Schlagerboom: Vanessa Mai plötzlich doch wieder dabei

Vanessa Mai (32) wetterte vor einiger Zeit noch gegen Silbereisens Shows. © imago/Future Image

"'Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist!' … Ich freu mich auf den Schlagerbooom!", schrieb die Sängerin auf Instagram.

2018 war die "Ich sterb für dich"-Interpretin zum letzten Mal in einer Silbereisen-Show aufgetreten. Dann sagte sie sich von den Sendungen los.

"Es gibt halt gewisse Spielregeln da und die waren für mich irgendwann nicht mehr tragbar", erklärte sie in ihrer Dokumentation "MAI time is now" (2022). Dabei erinnerte sie sich an einen Auftritt von 2015, bei dem Mai von ihren Eltern scheinbar überrascht wurde.

"Man hat mir dann auch schon so durch die Blume gesagt: So Tränchen schaden halt auch nicht." Sie weinte dann tatsächlich auf der Bühne.