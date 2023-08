Schockierender Fund: Darum ist Ex-GNTM-Girl Vanessa in großer Sorge um Hündin Aika

Mit Hündin Aika ging es gleich zum Tierarzt (l.), der konnte Vanessa Tamkan (26) glücklicherweise Entwarnung geben. © Bild-Montage: Screenshot Vanessa Tamkan/Instagram, Vanessa Tamkan/Instagram

"Gerade als ich Aika gebürstet habe und sie waschen wollte, habe ich leider eine Entdeckung gemacht, die mich sehr beunruhigt ...", teilte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin am Nachmittag des gestrigen Dienstags in ihrer Insta-Story mit.

Danach verabschiedete sie sich von ihrer Community: "Wir sind jetzt also gleich erstmal beim Tierarzt und ich für heute raus."

Zwei Stunden später meldete sich das im südhessischen Bensheim geborene Model aber doch zurück bei ihren Followern, bedankte sich für die vielen "lieben Nachrichten" und gab ein kurzes Status-Update.

"Aika ist immer so lieb beim Tierarzt. Kein anderer Hund, keine Katze oder sonst irgendwas bringt sie aus der Ruhe", schrieb Vanessa zu einem Schnappschuss ihrer Hündin, die brav neben ihr auf dem Boden des Wartezimmers der Tierarzt-Praxis lag.