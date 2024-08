"Verf*ckten" Welpen ins Heim zurückgegeben: Lily Allen legt sich mit Peta, Presse und Fans an!

London/Los Angeles - Lachend plauderte Popstar Lily Allen (39) in ihrem Podcast aus: "Wir hatten eigentlich schon einmal einen Hund adoptiert, dieser hat dann aber meinen Pass gefressen und ich habe sie wieder mit ins Heim genommen." Mit dem Drama, das danach folgen sollte, hatte die "Smile"-Sängerin dabei wohl nicht gerechnet ...

Ihre Worte hätte Lily Allen (39) sich wohl lieber zweimal überlegen sollen. © dpa/PA Wire | Victoria Jones

Gemeinsam mit Ehemann David Harbour (49) holte Allen vor einiger Zeit die kleine Mary zu sich nach Hause - nur um das Hündchen wenig später wieder ins Tierheim zu stecken.

In ihrem Podcast erzählte sie davon, offenbar ohne besonders über ihre Worte nachzudenken: "Ich konnte [meine Kinder] vier, fünf Monate lang nicht zurück [nach London] bringen, ihren Vater wieder zu sehen, weil diese verf*ckte Hündin die Pässe gefressen hatte. Ich konnte sie einfach nicht ansehen – ich dachte nur: 'Du hast mein Leben ruiniert'", sprudelte es aus der Musikerin heraus.

Nicht grade sympathisch. Da halfen auch ihre Versprechungen, sich wirklich sehr mit dem vermeintlich schwer-erziehbaren Welpen bemüht zu haben, nicht mehr. Ein Shitstorm zog auf!

Allen bekam am vergangenen Wochenende in den sozialen Medien die volle Breitseite ab. Für ein paar Likes und Sympathie-Punkte hätte sie sich den Hund zugelegt, ihn dann aber verstoßen, als sie gemerkt habe, dass so ein Haustier Arbeit mache, hieß es. Viele Fans wendeten sich von der 39-Jährigen ab. Auch die Tierschutzorganisation Peta schaltete sich ein.

"Nachdem Lilly Allen bekannt gegeben hatte, dass sie ihren adoptierten Hund ins Tierheim zurückgebracht hatte, weil er die Pässe der Familien zerkaut hatte, fleht Peta die Sängerin an, sich keinen weiteren Welpen anzuschaffen", hieß es in einem Statement.

Doch die heftige Kritik wollte die Britin nicht auf sich sitzen lassen!