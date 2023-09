Verlobte von Bundesliga-Kicker lächelt: Was sie dabei mit ihren Beinen macht, ist der Wahnsinn

São Paulo/Frankfurt am Main - Sie sind ein waschechtes Promi-Paar: das brasilianische Model Izabel Goulart und ihr Verlobter, der Bundesliga-Keeper Kevin Trapp (33) von Eintracht Frankfurt . Die 38-Jährige sorgte am gestrigen Freitag mit zwei Instagram-Storys für Eindruck bei vielen ihrer rund 4,5 Millionen Follower auf der Foto-Plattform.

Dieser Winkel wird für mehrere Augenblicke aufrechterhalten. Das Model lächelt dazu in die Kamera ihres Smartphones.

In den Storys ist zu sehen, wie die 38-Jährige mithilfe der Fitnessmaschine ihre Beine im Verhältnis zu ihrem Oberkörper anwinkelt - um etwa 100 bis 110 Grad, wenn man ein aus dem Mathematik-Unterricht bekanntes Geodreieck anlegen würde.

In einem schwarzen Sport-BH und schwarzen Leggings legte sich das Model mit dem Rücken auf eine Maschine, dann begann sie mit dem Stretching ihrer Beinmuskulatur.

Doch die beiden Storys, mit denen sich die 38-Jährige am Freitag an ihre Fans wandte, gingen in eine andere Richtung. Izabel Goulart war bei der Aufnahme in einem Fitnessstudio in São Paulo. Sie erlaubte ihren Followern, ihr bei einer sehr anspruchsvollen Übung zuzuschauen.

Vor der Kamera posieren ist für Izabel kein Problem - die Brasilianerin ist ein international erfolgreiches Topmodel. Ihr Instagram-Profil ist reich an entsprechenden Fotografien.

Die beiden Instagram-Storys dokumentieren gut das beachtliche sportliche Leistungsvermögen von Izabel Goulart, die Brasilianerin steht ihrem Verlobten in dieser Hinsicht in nichts nach. In der Vergangenheit sorgte sie auch schon mit erstaunlichen Yoga-Übungen für Aufsehen.

Mitunter treten sie und Kevin Trapp in dieser Hinsicht auch gemeinsam auf. Schon mehrfach schickten sie Weihnachtsgrüße an ihre Fans in Form von Instagram-Clips, die gewagte Gymnastik-Übungen des Pärchens zeigen.

Auch ihre Liebesbeziehung teilen die beiden Promis immer wieder mit ihren Fans auf Instagram.