Verlobte von Bundesliga-Keeper posiert "oben ohne" am Strand: So reagiert ihr Lebensgefährte

Abgesehen davon ist das gertenschlanke Model nackt, es handelt sich also um drei "Oben ohne"-Fotos von Izabel, die zudem auch noch in aller Öffentlichkeit gemacht wurden - im Hintergrund sind das Meer, Klippen, Häuser und eine Yacht zu sehen.

Süßes Strandleben: Mit diesem Foto erinnerte sich Model Izabel Goulart auf Instagram an ihren offenbar zuvor beendeten Mykonos-Urlaub. © Screenshot/Instagram/izabelgoulart

Ein Kommentar, in welchem Izabel Goulart als "griechische Göttin" bezeichnet wird, zielt darauf ab, dass die Bilder mutmaßlich auf der zu Griechenland gehörenden Insel Mykonos entstanden.

Das Model und der Bundesliga-Torwart haben schon in der Vergangenheit immer wieder im Sommer einen gemeinsamen Luxus-Urlaub auf der Insel verbracht. Auch in diesem Jahr brutzelten sie sich gemeinsam unter der griechischen Sonne, wie ein anderer kürzlich veröffentlichter Instagram-Eintrag zeigt.

Der Urlaub ist jedoch vorbei: "I already miss the days I spent by the sea 🌊", lautet der Kommentar der Brasilianerin zu ihren "Oben ohne"-Strandfotos.

Kevin Trapp, der am gestrigen Samstag im letzten Testspiel seiner Mannschaft vor dem Bundesliga-Start im Tor stand, äußerte sich zu einigen anderen Standbildern von Mykonos ähnlich sehnsuchtsvoll: "Incredible memories", schrieb der 33-Jährige, verbunden mit einer Liebeserklärung an seine Verlobte: "❤️ te amo".