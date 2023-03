Verlobung mit Stefano Zarrella geplatzt: Jetzt lässt Romina Palm tief blicken

Stefano Zarrella (32) und Romina Palm (23) waren knapp zwei Jahre lang verlobt. (Archivfoto) © Montage: Instagram/Romina Palm

Drei Wochen ist es her, dass Stefano und Romina die Auflösung ihrer Verlobung bestätigt haben. Danach hatte sich die rothaarige Instagram-Beauty eine Pause von Social Media genommen. Seit wenigen Tagen ist sie nun wieder zurück in der Öffentlichkeit und lässt ihre rund 963.000 Follower an ihrem neuen Leben als frisch gebackene Single-Frau teilhaben.

Keine leichte Zeit, wie Romina jetzt im Podcast "Yum Yum Hustlers" von ihren Freundinnen und einstigen GNTM-Kolleginnen Alex Mariah Peter (25) und Alicia Awa (25) offenbarte. "Um ehrlich zu sein, so richtig Single war ich noch nie", gesteht die 23-Jährige in der Folge vom gestrigen Mittwoch.

So sei sie seit ihrem 13. Lebensjahr nur mit kurzen Unterbrechungen immerzu in festen Händen gewesen. "Ich bin halt ein unheimlicher Beziehungsmensch", erklärt Romina. "Ich will mich einfach binden und dabei bleiben, meinetwegen verschimmle ich da."

Doch genau das sei auch das Problem gewesen, erkennt die Wahl-Kölnerin rückblickend. "Ich verschimmle da und konzentriere mich nicht mehr auf mich." Ein Verhalten, das sich wohl auch in der Beziehung mit Stefano bemerkbar gemacht hatte.