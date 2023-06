Bittere Pille für Verona Pooth: Sohn Diego will nicht zurück nach Hause kommen

Meerbusch/USA – Verona Pooths (55) große Hoffnung ist geplatzt: Ihr Sohn San Diego (19) will nach seinem erfolgreichen Schulabschluss in den USA nicht nach Deutschland zurückkehren - jedenfalls nicht in näherer Zukunft.

Verona (55) und Franjo Pooth (53) kriegen ihren ältesten Sohn San Diego nur noch selten zu Gesicht. © Instagram/Screenshot/Verona Pooth

Seit knapp zwei Jahren muss Verona inzwischen bereits auf ihren Ältesten verzichten. So hatte sich Diego pünktlich zu seiner Volljährigkeit in den Flieger Richtung Amerika gesetzt, um an einer renommierten Sport-Akademie in Tampa (Florida) seinen Traum von einer Karriere als Profi-Golfer zu verfolgen.

Nun hat der 19-Jährige seinen Abschluss in der Tasche und eine gute Vorstellung davon, wie seine Zukunft aussehen soll.

Eigentlich hatten Mama Verona und Papa Franjo (53) gehofft, dass ihr Großer zu ihnen nach Deutschland zurückkehren würde. Jetzt muss sich das Ehepaar jedoch damit arrangieren, dass Diego andere Pläne hat.

Wie RTL.de berichtet, will der 19-Jährige in den USA bleiben. Die Rede ist demnach von (zunächst) einem weiteren Jahr, in dem er seine Fähigkeiten als Golfer weiter ausbauen möchte.

Dabei steht der Noch-Teenager inzwischen nicht nur aufgrund der räumlichen Distanz zu seinen Eltern auf eigenen Beinen, sondern er hat es offenbar auch geschafft, sich finanziell abzukapseln.