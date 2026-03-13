Fragwürdige Jugend-Beichte von Sohn Diego: DAS hat Verona Pooth von ihm verlangt

Köln - Dass Kinder prominenter Eltern gerne mal über die Stränge schlagen, ist bekannt. Um mögliche Suff-Eskapaden ihres Sohnes Diego (22) bereits im Keim zu ersticken, griff Verona Pooth (57) zu einer drastischen Maßnahme!

Verona Pooth (57) und ihr ältester Sohn Diego (22) pflegen ein sehr inniges Verhältnis zueinander. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Mit Beginn seiner Volljährigkeit verließ der heute 22-Jährige einst das elterliche Nest in Meerbusch bei Düsseldorf, um an einer Sport-Akademie in Florida (USA) eine Karriere als Profi-Golfer anzustreben. Inzwischen studiert er in Berlin.

Vor dem Schritt in die Freiheit herrschten jedoch überraschend strenge Regeln im Hause Pooth. Dies verriet Diego bei einem Gast-Besuch im Podcast "Hey Olli!" von Oliver Pocher (48). Besonders beim Thema Alkohol gab's keine Grauzone.

"Kinder von Prominenten haben es immer ein bisschen schwierig, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, besoffen, zugekokst mit der Kreditkarte der Eltern durch die Gegend laufen", sinniert der Comedian in der aktuellen Episode.

Auf Diego trifft das nicht zu!

Wie der letztjährige "Let's Dance"-Sieger berichtet, galten für ihn als Teenager deutlich striktere Einschränkungen als für viele Gleichaltrige. "Mit 16 darf man ja eigentlich in Deutschland dann Bier trinken – ich nicht", führt er beispielhaft an.