"Ihm würden die Augen rausfallen": Verona Pooth entzückt ihre Fans mit heißen Strandfotos

Düsseldorf - Verona Pooth (55) zeigt gerne, was sie hat - und ihre Fans lieben sie dafür. So auch diesmal: Denn die gebürtige Bolivianerin begeistert ihre Zuschauer mit sexy Bildern aus dem vergangenen Dubai-Urlaub.

Mittlerweile ist Verona wieder mit ihrem Göttergatten Franjo (54) und Sohn Rocco (12) in der Heimat angekommen. "Jetzt sitze ich wieder im kalten Düsseldorf. Aber ich bin so glücklich und dankbar für all die schönen Reisen, die ich erleben durfte", erklärt sie.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (69) nämlich heiße Schnappschüsse aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo sie sich am Strand rekelt. Dazu schreibt sie: "Ich vermisse Dubai. Die Zeit ist so schnell vergangen", erinnert sich die 55-Jährige zurück.

Die gebürtige Bolivianerin ist seit 2004 mit ihrem Ehemann Franjo (54) verheiratet. © Britta Pedersen/dpa

Ein weiterer Bewunderer schrieb: "Schöner Bikini, liebe Verona!" Und es regnete zahlreiche weiterer positiver Kommentare wie "Wenn Louis Vuitton wüsste, was in seinem Bikini am Strand kniet, würden ihm die Augen rausfallen", "Was für ein Prachtwerk" oder "Du bist einfach der Wahnsinn!".

Zudem regnete es zahlreiche Flammen-Emojis, die bedeuten sollten, dass sie eine heiße Figur mache.

Das Feedback auf die Bilder ist überwiegend positiv, sodass ihre Fans schon nach neuen Fotos rufen. Doch die Anhänger müssen sich wohl zunächst etwas gedulden.

Denn wie sie in demselben Beitrage noch mitteilte, ist Verona nun erst mal beschäftigt. "Außerdem liebe ich meine Arbeit und davon ist gerade verdammt viel auf meinem Schreibtisch", erklärte die hübsche Brünette.

Dennoch bleibt ihr Aussehen ihr Kapital. Inzwischen ist Verona seit mehr als 25 Jahren in der deutschen Medienlandschaft omnipräsent und ein gern gesehener Gast in nahezu jedem erdenklichen TV-Format.