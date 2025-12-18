Als alle lachten, lachte sie einfach mit: Verona Pooth gesteht peinliche DDR-Panne

Düsseldorf - Ihre Grammatik-Fehler sind legendär: Wie Verona Pooth (57) jetzt offenbarte, reichen die sprachlichen Hürden bis in ihre Schulzeit zurück. Der Dativ ist ihr immer noch fremd!

Verona Pooth (57) ist seit 30 Jahren nicht mehr aus der deutschen Medienlandschaft wegzudenken. © Instagram/verona.pooth (Screenshot)

"Da werden Sie geholfen": Mit diesem absichtlich falschen TV-Werbeslogan der Tele-Auskunft nahm sich die 57-Jährige 1996 gekonnt selbst aufs Korn. Der Spruch ist bis heute Kult, doch viele fragen sich: Ist Verona tatsächlich so dumm, wie sie sich gibt?

Die klare Antwort: Nein, dumm ist die Geschäftsfrau keineswegs, sondern nur eine clevere Vermarkterin. Doch komplett aus der Luft gegriffen sind ihre lustigen Versprecher, mit denen sie zuletzt auch bei "The Masked Singer" für Aufsehen sorgte, nicht.

Wie die gebürtige Bolivianerin im Gespräch mit "Bild" ausplauderte, bissen sich auch schon die Deutschlehrer in der Schule an ihr die Pauker-Zähne aus. So habe sie in einem Aufsatz mal "DDR mit drei D" geschrieben.

Als die ganze Klasse lachte, habe sie einfach lauthals mitgelacht, weil sie den Fehler gar nicht gefunden habe. Der Groschen sei erst sehr viel später gefallen.