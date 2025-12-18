Als alle lachten, lachte sie einfach mit: Verona Pooth gesteht peinliche DDR-Panne
Düsseldorf - Ihre Grammatik-Fehler sind legendär: Wie Verona Pooth (57) jetzt offenbarte, reichen die sprachlichen Hürden bis in ihre Schulzeit zurück. Der Dativ ist ihr immer noch fremd!
"Da werden Sie geholfen": Mit diesem absichtlich falschen TV-Werbeslogan der Tele-Auskunft nahm sich die 57-Jährige 1996 gekonnt selbst aufs Korn. Der Spruch ist bis heute Kult, doch viele fragen sich: Ist Verona tatsächlich so dumm, wie sie sich gibt?
Die klare Antwort: Nein, dumm ist die Geschäftsfrau keineswegs, sondern nur eine clevere Vermarkterin. Doch komplett aus der Luft gegriffen sind ihre lustigen Versprecher, mit denen sie zuletzt auch bei "The Masked Singer" für Aufsehen sorgte, nicht.
Wie die gebürtige Bolivianerin im Gespräch mit "Bild" ausplauderte, bissen sich auch schon die Deutschlehrer in der Schule an ihr die Pauker-Zähne aus. So habe sie in einem Aufsatz mal "DDR mit drei D" geschrieben.
Als die ganze Klasse lachte, habe sie einfach lauthals mitgelacht, weil sie den Fehler gar nicht gefunden habe. Der Groschen sei erst sehr viel später gefallen.
Verona Pooth: "Ich weiß bis heute nicht, wer der Dativ ist!"
Mit viel Selbstironie und Humor verwandelte Verona ihre kleine Deutsch-Schwäche über viele Jahre hinweg in ihr Markenzeichen. Bis heute zieht die gebürtige Bolivianerin damit die ganz großen Werbedeals an Land.
Dass sich ihr Dummchen-Image in den Köpfen der Menschen eingebrannt hat, stört die Ex-Frau von Dieter Bohlen (71) nicht. Allerdings bekomme sie auch heute noch regelmäßig das Buch "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" geschenkt.
"Ich weiß bis heute nicht, wer der Dativ ist, aber es klappt ja mit dem Sprechen", stellt sie im Interview klar. Und nicht nur damit, denn Pooth hat es karrieretechnisch mit eigenen Firmen und regelmäßigen TV-Auftritten weit gebracht.
Um mehr Zeit mit ihrem jüngsten Sohn Rocco (14) verbringen und ein etwas ruhigeres Leben in Anonymität führen zu können, ist die ehemalige "Peep"-Moderatorin vor Kurzem nach Dubai ausgewandert. Ehemann Franjo (56) blieb in Deutschland.
Titelfoto: Instagram/verona.pooth (Screenshot)