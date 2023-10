Verona Pooth als "Super-MILF": Sohn Diego (20) reagiert unerwartet auf den Pornobegriff!

Verona Pooth (55) hat einen Glücklich-Ratgeber für Frauen geschrieben. Der Titel des Buches: "Die Super-MILF". © Instagram/verona.pooth (Screenshot

Am Mittwoch (18. Oktober) stellte die gebürtige Bolivianerin ihr jüngstes Machwerk vor. Wer angesichts der provokanten Überschrift auf schmutzige Gedanken kommt, befindet sich allerdings auf dem Holzweg.

Gleich zu Beginn deutet die Düsseldorferin dabei die aus der Pornografie stammende Abkürzung "Milf" ("Mother I'd like to f*ck") um zur "Mitten Im Leben Frau". Als solche bietet Verona einen Glücklich-Ratgeber für das weibliche Geschlecht.

Der Begriff "Milf" wurde vor allem durch die Teenager-Komödie "American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen" aus dem Jahr 1999 populär und etablierte sich fortan auch in der Pornobranche.

San Diego befindet sich mit seinen 20 Jahren in etwa demselben Alter wie die Hauptprotagonisten des Hollywood-Streifens. In einem RTL-Interview erklärte der Pooth-Spross jetzt, was er vom zweideutigen Buchtitel hält.