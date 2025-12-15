Krise mit Franjo? Verona Pooth mit klaren Worten zu ihrer Ehe: "Dann bin ich weg!"

Düsseldorf/Berlin - Seit 21 Jahren sind Verona Pooth (57) und ihr Mann Franjo (56) nun schon verheiratet. Zuletzt kursierten allerdings fiese Krisengerüchte um die beiden. Jetzt spricht die Werbeikone Klartext!

Verona Pooth (57) ist vor wenigen Wochen ohne ihren Ehemann Franjo (56) nach Dubai ausgewandert. © Thomas Banneyer/dpa

Als die gebürtige Bolivianerin im "Bild"-Interview gefragt wird, was Liebe für sie bedeutet, wird sie sehr nachdenklich. "Wahre Liebe ist ein Fundament. Sie wächst und wird zu Schutz, Geborgenheit und Stärke", lautet Veronas tiefgründige Antwort.

Für die Ex-Frau von Dieter Bohlen (71) ist klar: "Man sollte etwas beenden, wenn die Liebe vorbei ist, nicht für Applaus zusammenbleiben." Vielsagend fügte sie noch hinzu: "Der Tag, an dem ich aufwache und Franjo nicht mehr liebe, dann bin ich weg."

In der vergangenen Monaten waren Spekulationen um ein mögliches Ehe-Aus der beiden hochgekocht. Doch ihre aktuelle Botschaft ist mehr als eindeutig: Solange sie an der Seite des Unternehmers ist, sind auch noch tiefe Gefühle vorhanden.

Ursächlich für die Krisen-Gerüchte war Veronas Entschluss, ohne ihren Mann und nur mit Sohn Rocco (14) nach Dubai auszuwandern. Da die 57-Jährige Franjo in ihrer Instagram-Nachricht über den Umzug nicht erwähnt hatte, brodelte es prompt in der Gerüchteküche.