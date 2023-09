Verona Pooth erlebt persönliches Desaster: "Ich bin vergessen worden und stehe auf der Straße"

Düsseldorf - Sowas hat Verona Pooth (55) mit Sicherheit auch noch nicht allzu oft erlebt. Am gestrigen Mittwoch wurde das TV-Sternchen mutterseelenallein auf der Straße stehen gelassen und einfach vergessen.

Wer schuld an dem Transport-Debakel trug, ließ sie allerdings offen. Auch den genauen Ort ihrer Einsamkeit verriet Verona ihren Fans nicht...

Etwas überrascht und verwundert meldete sich die Moderatorin am Mittwoch bei ihren aufmerksamen Zuschauern und berichtete von einer ihr eher ungewohnten Alltags-Situation.

Auf weißen Schühchen machte sich die 55-Jährige schließlich selbst auf den Weg. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Verona Pooth

So schnell sie von ihrem Leid auch berichtete, so schnell war die Story auch wieder in den Unweiten ihres Kanals verschwunden.

Lediglich ihren Autoschlüssel habe sie noch bei sich getragen - sonst nichts. "Den habe ich zwar in der Hand aber leider kein Auto. Jetzt werde ich Laufen", brachte die 55-Jährige mit leicht gequältem Grinsen heraus, ehe sie von dannen zog.

Wohin sie schließlich stiefelte und wo genau sie am Ende aufgegabelt werden konnte, blieb ihr Geheimnis.

Grund für gute Laune hatte die einstige Werbeikone des deutschen Fernsehens dann aber wieder am heutigen Donnerstag.

Im perfekten Look samt Sonnenbrille, Mottoshirt und Stylistin im Schlepptau stolzierte Verona am Düsseldorfer Flughafen Richtung Abflughalle. Ziel? Unbekannt.

Darüber durften ihre mehr als 630.000 Fans ebenso fachsimpeln und spekulieren wie über die genauen Hintergründe ihres Daseins auf offener Straße. Aufklärung dürfte "Vroni" dann aber sicherlich in den kommenden Tagen leisten.