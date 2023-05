Verona Pooth gewährt tiefe Einblicke, Fans drehen durch vor Begeisterung

Verona Pooth (55) weiß, wie sie ihre Follower im Netz um den Finger wickeln kann. © Instagram/verona.pooth (Screenshots, Bildmontage)

Die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (69) ist seit knapp 30 Jahren bekannt dafür, nicht mit ihren Reizen zu geizen. Ein tiefer Ausschnitt und ein verführerischer Blick stehen bei der gebürtigen Bolivianerin an der Tagesordnung.

Auf Instagram lässt die 55-Jährige ihre rund 632.000 Follower nahezu täglich an ihrem Alltag teilhaben und sorgt dabei mit ihren Outfits regelmäßig für Wow-Effekte. "La Pooth" weiß ihren Traumkörper eben perfekt in Szene zu setzen. So auch jetzt.

Verona teilte ein Selfie, das sie in einem knallgelben Hosenanzug zeigt. Ein XXL-Ausschnitt am Blazer gibt den Blick auf ihren blanken Busen frei. Die intimsten Stellen bleiben allerdings bedeckt. Auch ein BH-Träger ist unter den Brüsten zu erkennen. Wie die Fashionista in ihrem Post offenbart, sind die Fotos auf dem Düsseldorfer Flughafen entstanden.

In ihrer Story dokumentierte Verona zudem ihren "stürmischen" Weg in den Flieger. Dann hob der Vogel mit der Unternehmerin an Bord auch schon Richtung München ab.