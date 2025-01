Verona Pooth heizt Gerüchte an: Plant sie mit diesen Worten ihre Auswanderung?

In ihrer neuesten Instagram-Story schwärmt Verona Pooth regelrecht von Dubai. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Verona Pooth

Anlass für derartige Spekulationen bietet der neueste Instagram-Beitrag der zweifachen Promi-Mama aus Düsseldorf.

In dem berichtet die TV-Ikone von ihrer Reunion mit einer ihrer Freundinnen - nirgendwo sonst als ausgerechnet in Dubai!

"Ich hab' mich so gefreut, meine Freundin Shima in Dubai wiederzusehen", freute sich die Gattin von Franjo (55). Richtig aufhorchen dürften ihre Fans hingegen erst bei ihrer Lobeshymne auf die umstrittene Wüstenmetropole.

"Ich muss ganz ehrlich sagen, Dubai gefällt mir wahnsinnig gut. Ich werde versuchen, 2025 so viel Zeit wie möglich in Dubai zu verbringen. (...) Inzwischen habe ich hier auch schon richtig viele Freunde und kenne mich ganz gut aus. Mal schauen, was 2025 noch so mit sich bringt."

Klingt nicht unbedingt nach einem ewigen Verbleib in der deutschen Heimat, oder?