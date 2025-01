Sohn von Verona Pooth hat Bammel vor "Let's Dance"-Teilnahme: Droht ihm General Ekat?

San Diego Pooth ist mit 21 Jahren der jüngste Teilnehmer der kommenden "Let's Dance"-Staffel. © Bildmontage: Instagram/san_diego_pooth (Screenshots)

"Ich bin null ein Tanz-Toni", erklärt der jüngste Teilnehmer des neuen Casts im "Punkt 12"-Interview mit Moderatorin Katja Burkard (59). Was ihm an Talent fehlt, will der Sohn von Verona Pooth (56) durch sportlichen Ehrgeiz und Trainingseifer wettmachen.

An mangelnder Fitness dürfte es bei ihm nicht scheitern. In den USA strebte Diego lange eine Golf-Karriere an. Acht bis neuen Stunden Training am Tag sind für ihn daher nichts Neues. Seine Muskeln sind ein Spiegel der harten Arbeit und können sich definitiv sehen lassen.

Im Hinblick auf "Let's Dance" stapelt der gebürtige Kölner aber zunächst einmal tief: "Ich werde mein Bestes geben und hoffentlich geht’s nicht schief." Beim Gedanken an die Knallhart-Urteile von Jury-Boss Joachim Llambi (60) geht ihm aber die Düse.

"Ich kriege mehr und mehr Schiss jeden Tag", gibt der 21-Jährige zu. Grundsätzlich helfe ihm Kritik aber, um besser zu werden: "Ich glaube, das ist gerade das, was einen motiviert, den beim nächsten Mal stolzer zu machen […]. Wenn man sich zu sicher fühlt, geht es meistens schief."