Durchsichtige Unterwäsche und XXL-Ausschnitt: Verona Pooth zeigt, was sie hat!

Die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (70) ist seit knapp 30 Jahren bekannt dafür, nicht mit ihren Reizen zu geizen. Ein tiefer Ausschnitt und ein verführerischer Blick stehen bei der gebürtigen Bolivianerin auf der Tagesordnung.

Im Netz lässt die 56-Jährige ihre rund 670.000 Follower nahezu täglich an ihrem Alltag teilhaben und sorgt dabei mit ihren Outfits regelmäßig für Wow-Effekte. "La Pooth" weiß ihren Traumkörper eben perfekt in Szene zu setzen.

Eine gewagte Bilderreihe auf ihrem Instagram-Profil zeigt die Moderatorin etwa in ihrem Schlafzimmer, während sie in einem teil-transparenten Oberteil in Dessous-Optik mit tiefem Ausschnitt posiert. Funkelnde Ohrringe und ein Glamour-Make-up runden den lasziven Look ab.

"Gute Nacht", schreibt die Wahl-Düsseldorferin zu der Fotostrecke, die bei dem ein oder anderen Follower sicherlich wieder für akute Schnappatmung gesorgt hat.