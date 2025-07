Verona Pooth packt aus: Das hat ihr Sohn bei "Let's Dance" bewusst verschwiegen

Verona Pooth (57) hat ausgeplaudert, dass ihr Sohn Diego (21) sich während seiner "Let's Dance"-Zeit übel am Knie verletzte, es aber allen verschwieg. © Rolf Vennenbernd/dpa

An der Seite von Ekaterina Leonova (38) tanzte sich der 21-Jährige im Frühjahr aus dem Schatten seines berühmt-berüchtigten Elternteils heraus und geradewegs in die Herzen der Zuschauer hinein.

Eine Sache verschwieg er dabei allerdings ganz bewusst. Wie Verona jetzt im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" gegenüber Gastgeberin Barbara Schöneberger (51) preisgab, blieb das eisenharte Training nicht ohne Folgen.

"Der hat schon zehn bis zwölf Stunden am Tag trainiert. Sein Knie war ziemlich kaputt am Ende", so die Werbeikone. Demnach erlitt Diego einen "richtig heftigen" Knorpelschaden im Knie. Dass dies keiner mitbekam, lag an dem Studenten selbst.

Wie Verona weiter ausführte, habe er die Verletzung auf keinen Fall thematisieren wollen, weil er keine "Mitleidspunkte" von der Jury erhalten wollte. Sorgen machte sich Mama Pooth dennoch. "Wenn man ganz genau hinschaut, hat man es manchmal auch gesehen" - vor allem beim Treppensteigen.