Nacktfotos von Verona Pooth: Playboy rief "636 Mal" an und bot unfassbare Gage!

Düsseldorf - Verona Pooth zeigt nur allzu gerne, was sie hat. Auf Nacktfotos warten ihre Fans (bislang) allerdings vergeblich. An Angeboten seitens des Playboys mangelt es der 55-Jährigen aber nicht, wie sie jetzt enthüllt.

Die Anfragen seien allerdings schon eine ganze Weile her, wie Verona offen zugibt. Durch ihre Absagen verzichtete der TV-Star gleichzeitig auf eine Menge Geld.

Auf dem Instagram-Profil der Werbe-Ikone wimmelt es nur so von heißen Aufnahmen, mit denen sie immer wieder die Fantasien ihrer Bewunderer anregt. Der Wunsch nach einem Playboy-Shooting ist nahezu unter jedem Beitrag zu finden.

Die gebürtige Bolivianerin setzt sich auf ihrem Social-Media-Kanal immer wieder gekonnt für ihre Fans in Szene. © Instagram/verona.pooth (Screenshot)

Im Interview betont die ehemalige "Peep"-Moderatorin jedoch, dass sie sich bisher immer ganz bewusst dafür entschieden habe, nicht für den Playboy blankzuziehen. Ihre Familie spielt dabei keine unerhebliche Rolle.

Für ihren Ehemann Franjo Pooth (54) sowie ihre beiden Söhne San Diego (20) und Rocco (12) seien Nacktfotos ein "No-Go". Eine kleine Hintertür will sich die 55-jährige Fashionista aber wohl noch offen lassen. Vielsagend erklärt sie: "Sag niemals nie!"

Aktuell ist Verona wieder als Buchautorin in aller Munde. Am Mittwoch (18. Oktober) erschien ihr neuestes Machwerk mit dem Titel "Die Supermilf". Wer jetzt auf schmutzige Gedanken kommt, befindet sich jedoch auf dem Holzweg.

Gleich zu Beginn deutet die Düsseldorferin dabei die aus der Pornografie stammende Abkürzung "Milf" ("Mother I'd like to f*ck") um zur "Mitten Im Leben Frau". Als solche bietet Verona einen Erfolgreich-und-glücklich-Ratgeber.

In zehn Kapiteln will die 55-jährige Werbe-Ikone für Frauen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden, die Frage beantworten: "Wie bleibe ich attraktiv, gesund, erfolgreich und fit?"