Verona Pooth spannt ihre Fans auf die Folter: "Ratet mal, wo ich sitze"

Düsseldorf - Auch Verona Pooth (55) genießt aktuell den zweiten Sommer in Deutschland. Deshalb machte es sich die Werbeikone nun an einem ungewöhnlichen Platz gemütlich.

"Und ich hier, Barfuß-Mutter, schleiche mich mal unauffällig an den Unterricht vorbei", zeigt sich die 55-Jährige in geheimer Mission und filmt noch ein wenig vom Basketballtraining ihres Sprösslings, der auch "irgendwo saß."

Ehe sie aufklärt: "Ich warte nämlich auf Roccolito. Roccolito hat Basketballtraining in der Schule." Anschließend geht die gebürtige Bolivianerin in die Schule herein und gibt ihren Usern einen Überblick, wie es dort von innen aussieht.

Als die Ex-Frau von "Deutschland sucht den Superstar"-Urgestein Dieter Bohlen (69) dann weitergeht in den Katakomben, zeigt sie sich über das Gebäude erstaunt. "Hier sieht man auch so richtige Umkleidekabinen. Das ist so lange her, dass ich noch zur Schule ging. Aber immerhin ging ich ja zur Schule", scheint die Düsseldorferin selbst verblüfft zu sein.

Danach richtet sie ihre Kamera dann noch auf einen Spiegel und fragt: "Wen haben wir denn da?", während sie sich selbst ablichtet, ehe sie die Room-Tour in der Schule ihres Sohnes Rocco (12) beendet und weiter wartet. "So, dann würde ich mal sagen, schnell wieder raus."

Wie lange Verona noch auf ihren Sohn warten musste hat sie nicht aufgeklärt. Auch nicht, ob sie noch weitere "Room-Touren" absolviert hat.