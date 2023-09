Verona Pooth teilt neue Bilder: Auffälliges Detail sorgt für Shitstorm

Verona Pooth (55) genießt aktuell einen Malediven-Urlaub mit ihrem Ehemann Franjo (54). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/verona.pooth

Wie im vergangenen Jahr gönnt sich die ehemalige Werbeikone gemeinsam mit Ehemann Franjo (54) einen traumhaften Pärchen-Urlaub auf den Malediven. Dort genießen die beiden ihre Zweisamkeit und haben viel Zeit für sich, denn ihre beiden Söhne San Diego (20) und Rocco (12) sind nicht mit am Start.

Vom Insel-Paradies im Indischen Ozean teilte die 55-Jährige nun weitere Bilder, welche bei ihren rund 632.000 Follower jedoch nicht gut ankommen.



"Me and my toy boy", schrieb Verona unter ihrem neuesten Instagram-Beitrag.

Doch den Anhängern der Düsseldorferin fiel ein Detail an den Fotos auf, welches für zahlreiche negative Kommentare sorgte.

"Weniger Botox würde dir sicher gut stehen Verona", "Leider zu viel Botox, zu künstlich, schade Verona. Das ist nicht mehr attraktiv" und auch "Was ist mit dem Gesicht passiert? Mückenstiche oder Allergie?" waren nur drei der vielen Meinungen ihrer Fans.

Zwar gab es auch den einen oder anderen positiven Kommentar, doch die negativen Posts hatten deutliches Übergewicht.