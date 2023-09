Verona Pooth traurig: Sohn San Diego feiert seinen Geburtstag ohne sie

Verona Pooth (55) meldet sich von der Düsseldorfer Rhein-Promenade bei ihren rund 632.000 Instagram-Followern. © Montage: Instagram/Screenshot/Verona Pooth

Eigentlich pflegt "Diegolito" ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern Verona und Franjo (54), seinen großen Ehrentag verbrachte der Nicht-mehr-Teenager am gestrigen Sonntag jedoch ohne sie.

"Heute hat Diegolito Geburtstag! Happy Birthday!", sendete Verona dem älteren Bruder von Rocco (12) per Instagram-Story feierliche Grüße über den großen Teich. Während die Werbe-Ikone die letzten Sommer-Sonnenstrahlen im Hafen von Düsseldorf genoss, hielt sich das Geburtstagskind nämlich Tausende Kilometer entfernt in den Vereinigten Staaten auf.

Hier lebt San Diego inzwischen seit zwei Jahren, um fleißig für seinen großen Traum von einer Karriere als Profi-Golfer zu trainieren.

So war der Promi-Sohn gerade 18 Jahre alt geworden, als er Deutschland - und somit auch seine Eltern - zugunsten seiner Ausbildung an einer renommierten Sport-Akademie in Tampa (Florida) verließ.

Obwohl der frischgebackene 20-Jährige seinen Abschluss inzwischen in der Tasche hat, will er (noch) nicht wieder nach Hause zurückkehren - eine bittere Pille für Verona, die ihren Sprössling an dessen Geburtstag nicht in den USA besuchen konnte.