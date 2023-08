Verona Pooth und Sohn Rocco (12) alleine unterwegs: Am Flughafen wird's emotional

Düsseldorf – Verona Pooth (55) hat Alleine-Zeit mit ihrem jüngsten Sohn Rocco (12) genossen - ganz ohne ihren Göttergatten Franjo (54). Umso emotionaler wurde es bei der Rückkehr des Mama-Sohn-Gespanns am Flughafen.

Verona Pooth (55) und ihr Sohn Rocco (12) sind am Wochenende aus Bayer zurück nach Düsseldorf geflogen. © Montage: Instagram/Screenshot/Verona Pooth

Verona und ihr zwölfjähriger Sprössling waren die vergangenen Tage zusammen in Bayern unterwegs.

Dort ließen sie es sich unter anderem am Starnberger See gutgehen. Auch unternahmen sie eine "oben ohne"-Spritztour im Mini-Cabrio durch München. Dabei fehlte von Familienvater Franjo jede Spur.

Warum genau der Unternehmer nicht zusammen mit seinen Lieben verreist ist, erläuterte Verona auf ihrem Instagram-Kanal, dem rund 632.000 User folgen, nicht. Dabei ist das Pooth'sche Trio (abseits der ein oder anderen elterlichen Geschäftsreise) eigentlich ein eingeschworenes Team.

Verona und Franjo hängen bekanntlich sehr an ihrem jüngsten Sohn, besonders nachdem ihr Ältester, San Diego (19), 2021 aus dem Familiendomizil in Meerbusch (bei Düsseldorf) ausgezogen war, um in den USA seinen Traum von einer Profisportler-Karriere zu verfolgen.

Umso schöner war für Franjo der Moment, als er seinen Zweitgeborenen am Flughafen endlich wieder in die Arme schließen konnte.