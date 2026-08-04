"Total peinlich": Verona Pooth läuft in der Nacht durch Berlin und erlebt unangenehmen Moment

Berlin - Verona Pooth logiert derzeit in einem Hotel in Berlin. Bei einem Abendspaziergang durch die City erlebte die 58-Jährigen einen peinlichen Moment.

Verona Pooth (58) entdeckte sich mitten in Berlin auf einer Litfaßsäule - kurz darauf wurde es peinlich. © Bildmontage: Instagram/verona.pooth (Screenshots)

"Mitten in der Nacht hier auf dem Kurfürstendamm. Wen habe ich denn hier entdeckt auf der Litfaßsäule?", freute sich die Werbeikone in ihrer Instagram-Story wie eine Schneekönigin.

Natürlich war ihr eigenes Konterfei darauf zu sehen - und ein Hinweis auf ihr aktuelles TV-Format. Verona moderiert ab dem 3. August die zweite Staffel von "Die Villa der Versuchung".

Trotz ihrer schon 30-jährigen Omnipräsenz in der deutschen TV- und Medienlandschaft erfüllte sie der Moment mit Stolz: "Das ist schon ein cooles Gefühl", gab Verona offenherzig zu.

Doch in einem zweiten Video berichtet sie dann von dem Vorfall, den sie als "total peinlich" bezeichnet. Denn: Beim Abfilmen der Litfaßsäule hätten sie Fans erkannt und gefragt, ob sie es wirklich sei. Pooth gestand: "Das war jetzt echt unangenehm."

Berlin sei in der Nacht doch nicht so still, wie sie zunächst angenommen hatte.