Verona Pooth wird von Fans erwischt: "Aber das macht Ihr doch auch, oder?

"Ich sitze gerade im Büro und stelle fest, dass Ihr mich erwischt habt", hatte die schöne Brünette ihren Anhängern in ihrer Story offenbart, die Handykamera auf ihr weißes Outfit gerichtet und zugegeben: "Ich hab das Gleiche an, was ich gestern anhatte."

Jeden Tag gibt's auf dem Kanal der zweifachen Mama einen neuen Look, wobei von Kopf bis Fuß jedes Fashion-Detail sitzt. Am Dienstag erlebte Veronas Community jedoch ein kleines Mode-Déjà-vu.

Verona Pooth weiß ganz genau, was ihr steht! © Instagram/verona.pooth

"Ich hatte es super eilig, in die Schule zu kommen zu Roccolito, und dann hab ich einfach das Kleid, was über meinem Badewannenrand hing, noch mal angezogen", berichtete die 55-Jährige ganz bodenständig, ehe sie ihren Fans zuzwinkerte: "Aber das macht Ihr doch auch, oder?"

Die Anhänger der 55-Jährigen dürften sich an diesem Detail nicht gestört haben - ganz im Gegenteil.

Denn für ihre Fotos und Beiträge kassiert Verona in der Regel wahre Jubelstürme und wird mit Komplimenten überschüttet - was zumeist ohnehin nicht an ihren Klamotten, sondern vielmehr an ihren Kurven liegt.