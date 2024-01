XXL-Ausschnitt und Popo-Frage: Verona Pooth im Badeanzug lässt Fans ausflippen!

Verona Pooth (55) verbrachte den Jahreswechsel gemeinsam mit Ehemann Franjo (54) in Dubai. © Bildmontage: Instagram/verona.pooth (Screenshots)

Seit einigen Tagen weilt die gebürtige Bolivianerin mit Ehemann Franjo Pooth (54) nun schon in der Wüstenmetropole. Lediglich für ihre Teilnahme an der "Promi-Darts-WM" jettete sie jüngst für einen einzigen Tag zurück nach Düsseldorf. So geht Klimaschutz - nicht!

Sofort brach über der Zweifach-Mama ein Shitstorm herein. Wie man die Unruhe auf die schnellste Weise wieder verstummen lässt, weiß Verona als alter Medienhase ganz genau: mit tiefen Einblicken und viel nackter Haut!

In ihrem jüngsten Beitrag auf Instagram steht die Ex-Frau von Poptitan Dieter Bohlen (69) vor dem Badezimmer-Spiegel in ihrer Hotel-Suite. Mehr als einen Badeanzug, der mit einem extrem tiefen XXL-Ausschnitt daherkommt, trägt "La Pooth" dabei nicht am Leib.

"Ungeschminkt" schreibt sie in die Caption der Bilderreihe, die aus insgesamt zwei Aufnahmen besteht. Weiter stellt sie sich und ihren Followern die Frage: "Wo ist nur das dicke Popöchen auf dem zweiten Foto geblieben?"