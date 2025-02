Verschwörung enttarnt? Mai Thi erhebt Vorwürfe und verspricht Belohnung

Die 37-Jährige nennt ihr YouTube-Video "Die 100.000€-Verschwörung" und erhebt darin diverse Vorwürfe gegen die sogenannte Alternativmedizin. © Screenshot/YouTube/MAITHINKX

Die 37-jährige Chemikerin und Autorin wandte sich am gestrigen Mittwoch mit einem YouTube-Video an die Öffentlichkeit.

"Was, wenn Deine Homöopathin selbst keine Globuli nimmt, sondern nur so tut? Was, wenn Dein Heilpraktiker, der immer vor Schulmedizin warnt, sich regelmäßig IBU 800 rein pfeift? Was, wenn der Guru, der seinen Krebs angeblich durch Quantenenergie geheilt hat, in Wirklichkeit bei einer Chemo war? Was, wenn Sie wissen, dass dieses ganze Zeug nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt, aber so tun, als würden sie daran glauben, denn schließlich verdienen Sie damit ihr Geld?", trägt Mai Thi ihre Unterstellungen vor.

"Es mag sein, dass es ein paar arme Teufel gibt, die den Quatsch wirklich glauben, aber ich sage Euch, viele wissen ganz genau, dass es in Wirklichkeit keine Alternative zur Medizin gibt. Das sind die größten Science-Fans", gehen die Vorwürfe weiter.

Sie gipfeln in der Anklage: "Hinter verschlossener Tür ballern sie sich das Chemie-Zeug rein, um fresh und gesund zu bleiben, nur um Euch dann zu erzählen, dass das alles nur mit Globuli, Anthroposophie oder Bachblüten zu schaffen wäre."