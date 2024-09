Krasse Verwandlung! So verlor Orlando Bloom fast 25 Kilo in nur drei Monaten

In bester Christian-Bale-Manier speckte Orlando Bloom (47) für seinen kommenden Film "The Cut" fast 25 Kilogramm ab - und das in grade Mal drei Monaten!

Von Niklas Perband

Los Angeles/Toronto - Was manche Schauspieler im Namen einer Rolle über sich ergehen lassen, ist beachtlich: In bester Christian-Bale-Manier speckte Orlando Bloom (47) für seinen kommenden Film fast 25 Kilogramm ab - und das in gerade Mal drei Monaten! Dafür musste der Schauspieler allerdings einen nicht grade köstlich klingenden Speiseplan in Kauf nehmen ...

Orlando Bloom (47) erschien mit etwas mehr Kilos beim Toronto Film Festival. © Montage: Geoff Robins / AFP, Emma McIntyre/Getty Images via AFP Für den Film "The Cut" von Regisseur Sean Ellis war die körperliche Transformation unumgänglich. Denn auch in dem Drama geht es um drastische Gewichtsverluste. "Fluch der Karibik"-Star Bloom spielt darin einen Boxer, der sogar sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, um vor einem großen Kampf die nötigen Kilos für seine Gewichtsklasse zu verlieren. In Kanada findet noch bis zum 15. September das berühmte Toronto Film Festival statt, dort feierte "The Cut" auch in dieser Woche seine Weltpremiere. Aus diesem Anlass plauderte Bloom nun die Geheimnisse seines krassen Gewichtsverlusts aus. "Ich habe das Essen im Grunde über einen Zeitraum von drei Monaten reduziert, bis ich kurz vor den Dreharbeiten am leichtesten war. Ich habe 52 Pfund [rund 23,6 Kilo, Anm. d. Red.] abgenommen, zu Beginn wog ich noch etwa 185 Pfund [83,9 Kilo]", sagte Bloom im Gespräch mit Variety. Promis & Stars Fiona Erdmann spricht erstmals über ihre Auswanderung: "Ich war so richtig am Arsch" "Ich habe also ziemlich viel Gewicht verloren und war auch geistig sehr gefordert." Scherzhaft gab Bloom auch Einblicke in seinen Ernährungsplan: "Wenn man jemanden lange genug mit Thunfisch und Gurke füttert …"

Bloom (2.v.r.) an der Seite seiner "The Cut"-Co-Stars und Regisseur Sean Ellis (r.). © EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Auch seine Frau Katy Perry (39) hatte Bloom in Toronto dabei. © Geoff Robins / AFP

Film musste wegen krassem Gewichtsverlust rückwärts gedreht werden

Weil es zu anstrengend gewesen wäre, diese Diät während des Drehs durchzuziehen, konnte der Film nicht in chronologischer Reihenfolge gedreht werden. Stattdessen nahm Bloom erst extrem ab und, nachdem die letzten Szenen des Streifens gedreht worden waren, wieder zu. "Während der 25 Drehtage hat er wieder Kalorien zu sich genommen. Und dann wurde das Ganze umgekehrt geschnitten", erklärte Regisseur Ellis.

