Von anderen Müttern verurteilt? Reality-Mama erklärt: "Ich stille nicht und habe meine Gründe"

Lüneburg - Am 24. März kam der Sohn des " Bachelor in Paradise "-Paars Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno (30) zur Welt. In einer Fragerunde erklärte die Influencerin einiges rund um das Leben mit Kind - auch, dass sie das Neugeborene nicht stille.

Karina Wagner (29, "Make Love, Fake Love") hat sich dazu entschieden, ihren Sohn nicht zu stillen. © Instagram/valentinakarina

"Stillst du oder bekommt R das Fläschchen?" - Das sei die häufigste Frage der gesamten Runde gewesen, so die frischgebackene Mutter am Dienstagabend. R steht für den Namen des kleinen Mannes: Romeo.

"Ich stille nicht und habe meine Gründe", erklärte die 29-Jährige, ging aber nicht weiter ins Detail. Sie sei allerdings gespannt, wie viele von ihren Followern sie dafür verurteilen würden, erklärte sie weiter. Schließlich sei ihr bereits aufgefallen, wie kontrovers dieses Thema besonders unter Frauen diskutiert werde.

Im Krankenhaus sei sie allerdings zu keinem Zeitpunkt für ihre Entscheidung gegen das Stillen verurteilt worden, so die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Protagonistin.

"Ich habe Empfehlungen bekommen bezüglich der Marke/Flaschen - aber nicht einen negativen Kommentar in diese Richtung."

Zur Verhinderung des Milcheinschusses habe die 29-Jährige außerdem auf Medikamente verzichtet. "Mir wurde davon abgeraten, weil sie wohl Depressionen hervorrufen können."

Stattdessen habe sie es auf natürliche Weise gemacht: die Brüste gekühlt und Salbei-Tee getrunken.