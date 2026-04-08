Von anderen Müttern verurteilt? Reality-Mama erklärt: "Ich stille nicht und habe meine Gründe"
Lüneburg - Am 24. März kam der Sohn des "Bachelor in Paradise"-Paars Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno (30) zur Welt. In einer Fragerunde erklärte die Influencerin einiges rund um das Leben mit Kind - auch, dass sie das Neugeborene nicht stille.
"Stillst du oder bekommt R das Fläschchen?" - Das sei die häufigste Frage der gesamten Runde gewesen, so die frischgebackene Mutter am Dienstagabend. R steht für den Namen des kleinen Mannes: Romeo.
"Ich stille nicht und habe meine Gründe", erklärte die 29-Jährige, ging aber nicht weiter ins Detail. Sie sei allerdings gespannt, wie viele von ihren Followern sie dafür verurteilen würden, erklärte sie weiter. Schließlich sei ihr bereits aufgefallen, wie kontrovers dieses Thema besonders unter Frauen diskutiert werde.
Im Krankenhaus sei sie allerdings zu keinem Zeitpunkt für ihre Entscheidung gegen das Stillen verurteilt worden, so die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Protagonistin.
"Ich habe Empfehlungen bekommen bezüglich der Marke/Flaschen - aber nicht einen negativen Kommentar in diese Richtung."
Zur Verhinderung des Milcheinschusses habe die 29-Jährige außerdem auf Medikamente verzichtet. "Mir wurde davon abgeraten, weil sie wohl Depressionen hervorrufen können."
Stattdessen habe sie es auf natürliche Weise gemacht: die Brüste gekühlt und Salbei-Tee getrunken.
Geburt des kleinen Romeo lief anders als geplant
Die Geburt ihres Sohnes lief anders als geplant. Das erzählte das Reality-TV-Paar zuletzt in einem ausführlichen Geburtsbericht auf Instagram.
Der Muttermund habe sich im Verlauf der Geburt nicht wie geplant langsam geöffnet: "Er war noch nicht tief genug, um weiter ins Becken zu rutschen. Er ist oben stecken geblieben!", so Karina.
Sie selbst habe Fieber bekommen und der Herzschlag des Kleinen habe sich beschleunigt. Die Ärzte entschieden sich für einen Kaiserschnitt.
Nun komplettiert Romeo die kleine Familie aus Lüneburg. Tagsüber schlafe er bereits drei bis vier Stunden durch.
Nachts sei es unterschiedlich. "Mal zwei bis drei Stunden, mal nur eine. Mittendrin ist er dann auch mal wach."
Titelfoto: Instagram/valentinakarina