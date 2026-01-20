Bei Sexszenen mit drei Männern: "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke brach sich die Rippe

London - Das Leben eines Schauspielers ist nicht immer nur glamourös, sondern kann hin und wieder auch gefährlich werden. Diese bittere Erfahrung musste Emilia Clarke (39) vor einiger Zeit machen.

Emilia Clarke (39) hat sich bei einer Liebesszene die Rippe gebrochen. © Matt Crossick/PA Wire/dpa

Mit körperlich anspruchsvollen Szenen kennt sich die 39-Jährige wahrlich gut aus: Von Drachenreiten bis zum Kampf gegen Terminatoren hat Emilia Clarke schon einige anstrengende Actionszenen hinter sich gebracht.

Doch ausgerechnet eine Liebesszene warf sie völlig aus der Bahn: Bei den Dreharbeiten zu ihrer brandneuen Serie "Ponies" musste Clarke gleich mit drei Männern hintereinander vor der Kamera intim werden - und das war offensichtlich einfach zu viel.

"Du bringst sie [die Männer, Anm. d. Red.] rein, ich setze mich drauf und wir tun so, als hätten wir Sex. Ich habe mir an dem Tag eine Rippe gebrochen", offenbarte die "Daenerys Targaryen"-Darstellerin im Gespräch mit "The Wrap" ganz ungeniert.

"Das hat sie wirklich", bestätigt Ko-Star Haley Lu Richardson (30). "Sie ist so zierlich und empfindlich, dass sie sich eine Rippe gebrochen hat."