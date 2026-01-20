Bei Sexszenen mit drei Männern: "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke brach sich die Rippe
London - Das Leben eines Schauspielers ist nicht immer nur glamourös, sondern kann hin und wieder auch gefährlich werden. Diese bittere Erfahrung musste Emilia Clarke (39) vor einiger Zeit machen.
Mit körperlich anspruchsvollen Szenen kennt sich die 39-Jährige wahrlich gut aus: Von Drachenreiten bis zum Kampf gegen Terminatoren hat Emilia Clarke schon einige anstrengende Actionszenen hinter sich gebracht.
Doch ausgerechnet eine Liebesszene warf sie völlig aus der Bahn: Bei den Dreharbeiten zu ihrer brandneuen Serie "Ponies" musste Clarke gleich mit drei Männern hintereinander vor der Kamera intim werden - und das war offensichtlich einfach zu viel.
"Du bringst sie [die Männer, Anm. d. Red.] rein, ich setze mich drauf und wir tun so, als hätten wir Sex. Ich habe mir an dem Tag eine Rippe gebrochen", offenbarte die "Daenerys Targaryen"-Darstellerin im Gespräch mit "The Wrap" ganz ungeniert.
"Das hat sie wirklich", bestätigt Ko-Star Haley Lu Richardson (30). "Sie ist so zierlich und empfindlich, dass sie sich eine Rippe gebrochen hat."
Emilia Clarke sagt beim Arzt die Wahrheit
Ziemlich unangenehm sei es dann beim Arzt gewesen, der natürlich wissen wollte, wie der Bruch zustande kam. Clarke habe dann einfach die Wahrheit gesagt: "Sex! Dreifach!"
Inzwischen sei die verletzte Rippe wieder fast verheilt, wie die 39-Jährige versichert: "Sie war nur ein bisschen herausgesprungen."
In "Ponies" arbeiten die beiden Protagonistinnen Bea (gespielt von Emilia Clarke) und Twila (gespielt von Haley Lu Richardson) während des Kalten Krieges als Sekretärinnen für die amerikanische Botschaft in Moskau. Als ihre Ehemänner auf mysteriöse Weise ermordet werden, rekrutiert sie die CIA als Agentinnen. Gemeinsam decken sie eine krude Verschwörung auf.
Die spannende Thrillerserie ist ab dem 16. Januar auf Sky zu sehen.
